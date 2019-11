'Dat Kees Rijvers dit nog moet meemaken... dat vind ik heel erg'

Tik op tik krijgt PSV te verduren. Zondag was het weer raak. De Eindhovense topclub verloor in Tilburg met 2-1 van Willem II. Dit was voor PSV al de vierde nederlaag in de afgelopen zes wedstrijden. De twee andere duels in deze periode eindigden in een gelijkspel.

"Het enige positieve is dat we komend weekend niet kunnen verliezen", verzucht clubicoon René van de Kerkhof. Deze week ligt de competitie namelijk stil omdat het Nederlands elftal interlands afwerkt.

'Ik heb dit nog nooit meegemaakt'

"Dit mag niet gebeuren bij PSV, zes wedstrijden op rij zonder overwinning", benadrukt de ex-international.

"Ik heb dit volgens mij nog nooit meegemaakt. Ik was zondagmiddag toevallig nog even bij onze oud-trainer Kees Rijvers. Die is ook zo teleurgesteld in het huidige PSV. Die man is inmiddels 93 jaar oud. Dat hij dit nog moet meemaken... Dat vind ik heel erg. Het gaat verder overigens prima met hem. Hij woont nog altijd in Breda, maar hij gaat helaas niet meer kijken."

Einde oefening

Vanwege de aanhoudende crisis bij PSV neemt de kritiek op trainer Mark van Bommel toe. Toch benadrukte hij na het duel met Willem II dat hij ‘echt niet gaat opstappen’ als trainer.

"Tja, wie moet je als opvolger vinden?", vraagt Van de Kerkhof zich af. "Ik zou hem gewoon de kans geven. Dadelijk komen de geblesseerden weer terug. Maar krijg je het dan nog niet op de rails, dan denk ik dat het einde oefening is voor Van Bommel. Hij moet het tot eind december zien waar te maken."

Open trainingen

Zaterdag ging de PSV-leiding naar aanleiding van de crisis in gesprek met een groep supporters. Aan de orde kwamen onder meer de tegenvallende resultaten, het aankoopbeleid, de dreigementen die kort geleden werden geuit aan het adres van Mark van Bommel en de weinige open trainingen.

"Wij trainden vroeger altijd open", herinnert Van de Kerkhof zich. "De Herdgang moet gewoon iedere dag open zijn, PSV is een club van de supporters. Die moeten de gelegenheid hebben om dag in dag uit te komen kijken naar de training. Dat er af en toe een keer een besloten training is, akkoord. Maar ik ben een groot voorstander van dagelijkse open trainingen."

Chapeau

De rechtsbuiten van weleer baalt van het verlies van 'zijn' PSV, maar hij deelt ook een pluim uit aan tegenstander Willem II. "Die club doet het fantastisch. Af en toe laat de ploeg in uitwedstrijden - net zoals PSV - een steekje vallen, maar thuis speelt Willem II lekker voetbal. De club staat verdiend in het linkerrijtje. Ik hoop dat Willem II daar ook blijft. Willem II doet het goed, het publiek komt massaal... chapeau."

RKC kon de eerste overwinning van het voetbalseizoen, die vorige week werd geboekt op Heracles Almelo, dit weekend geen vervolg geven. Al bracht de ploeg Feyenoord wel aan het wankelen in de Kuip. Binnen twintig minuten stond met 0-2, via goals van Darren Maatsen en Sylla Sow. "RKC had een vliegende start tegen Feyenoord", zag Van de Kerkhof. "Maar helaas leverde de wedstrijd - door een laat tegendoelpunt van Marcos Senesi - toch weer nul puntjes op."