PSV doet aangifte tegen twitteraar vanwege bedreigingen

Woordvoerder van PSV Thijs Slegers zegt dat er aangifte is gedaan omdat deze tweets te ver gingen. "We hebben er begrip voor dat mensen hun teleurstellingen uiten. Maar er is een grens. Zodra mensen bedreigd worden, stap je bij ons die grens over."

De anonieme twitteraar verstuurde de afgelopen dagen verschillende dreigende tweets, onder andere gericht aan trainer Mark van Bommel. "We gaan ervan uit dat het één persoon is die de tweets heeft verstuurd. Het onderzoek loopt, maar de laatste bedreiging dateert van gisterenavond, dus de politie heeft hem waarschijnlijk nog niet gesproken", aldus Slegers.

Ook anderen bedreigd

Niet alleen Van Bommel moest het ontgelden, er werden ook dreigende tweets gericht aan keeper Jeroen Zoet. De twitteraar heeft het account inmiddels verwijderd.

De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan, maar kan nog niks zeggen over de twitteraar omdat het onderzoek nog loopt.