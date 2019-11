Probleemzwembad De Schelp al een maand dicht: vijf vragen en antwoorden

Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom is woensdag precies een maand dicht vanwege technische problemen. En dat terwijl het bad pas anderhalve maand open was, na anderhalf jaar dicht te zijn vanwege problemen en renovatie. Vijf vragen en antwoorden over het zwembad.

Wat is er nu precies aan de hand?

Het zwembad heeft sinds de heropening problemen met de luchtkwaliteit. "Meerdere werknemers kregen bij lange werkdagen last van geïrriteerde ogen en hoofdpijn", vertelt zwembadmanager Walter van Krieken. Ook bezoekers hadden dit soort klachten. "De problemen werden steeds erger." De precieze oorzaak hiervan is nog altijd onduidelijk, ondanks een maand onderzoek.



De Schelp werd overigens om een andere reden gesloten. Op zondag 13 oktober was er een storing aan de chloorinstallatie. Daardoor was de hoeveelheid chloor in het water te laag. Het bad ging daarom meteen dicht. Deze storing werd binnen een dag verholpen. "Wettelijk gezien mocht ik meteen weer open. De waterkwaliteit is goed en er zijn in Nederland geen normen voor de luchtkwaliteit. Alleen wil ik pas open als alles opgelost is."



Wanneer gaat het bad weer open?

Dat is nog altijd onduidelijk. De komende twee weken blijft het zwembad in ieder geval nog gesloten. "We weten nog steeds niet wat de oorzaak is. En dat is echt ongelofelijk frustrerend", vervolgt Van Krieken. Duurt het nog weken? Maanden? "Ik durf niet te speculeren."



Waarom duurt het zo lang?

"Elke keer als we iets aanpassen in de systemen, moeten we lucht- en watermonsters nemen. Die worden dan weer opgestuurd naar een laboratorium. En dat neemt steeds dagen tot weken in beslag. De wethouder schreef onlangs hard te werken aan een oplossing. Een spoeddebat vorig week, leverde niets concreets op.



Waarom was het bad eerder dicht?

De gemeente sloot het zwembad maart vorig jaar acuut, nadat er roest in de bouten van de constructie werd gevonden. Dit zorgde voor een onveilige situatie. De verwachting was dat het zwembad na drie maanden weer open zou gaan, maar het duurde veel langer.

Het probleem bleek groter dan gedacht. Ook wilde de gemeente het bad gelijk grondig renoveren. Zo zijn onder andere verschillende baden, de voorgevel, de kleedkamers en de glijbaan opgeknapt. Het project nam uiteindelijk anderhalf jaar in beslag. Op 2 september werd het bad feestelijk geopend, maar niet voor lang dus.



Hoe nu verder?

De komende tijd is er nog volop onderzoek. Als de problemen zijn opgelost, dan komen er proefzwemdagen. "Dat doen we pas als het aantoonbaar veilig is", benadrukt Van Krieken. Pas daarna wordt er een nieuwe openingsdatum gepland.



Ondertussen bereidt de gemeente ook al een plan B voor. Mogelijk wordt de enorme opblaasbare tent opnieuw van stal gehaald, om het buitenzwembad in Halsteren 's winters wat aangenamer te maken.