Pleger van ripdeal moet daad bekopen met aanval met samoeraizwaard en celstraf

Het was een ripdeal met een gruwelijke uitkomst voor een van de daders (23). Samen met een vriend probeerde hij in 2018 een drugsdealer in Geldrop te beroven. Het slachtoffer liet dat niet gebeuren en stak met een samoeraizwaard meerdere keren op zijn belager in. De 23-jarige zal nooit helemaal herstellen. In de rechtbank van Den Bosch hoorde hij maandag dat hij 18 maanden de cel in moet voor de mislukte roofpoging.

De 23-jarige beschreef twee weken geleden in de rechtbank enkele bloederige details van die augustusmiddag in 2018. Hij vertelde tegen de rechter dat hij negen keer door het staal van het samoeraizwaard was geraakt. Zo werd hij in zijn nek en rug gestoken. Zijn pezen waren doorgesneden. Door het bloed aan zijn handen kreeg hij de voordeur niet open om te ontsnappen.

De 23-jarige en zijn 30-jarige medepleger verklaarden dat zij geen ripdeal pleegden, maar dat zij juist zelf het slachtoffer waren. Ze vertelden aan de rechters dat ze met 18.000 euro naar een huis in Geldrop reden om een grote hoeveelheid wiet te kopen. De wiet die ze daar aantroffen zou van slechte kwaliteit zijn en niet wat de verkoper eerder in een 'sample' had laten zien. De twee zeggen dat de man toen een pistool op het hoofd van de 23-jarige zette en hem wilde beroven van het geld. Dat pistool zou vervolgens uit zijn hand zijn geslagen, waarna hij een samoeraizwaard tevoorschijn haalde en als een dolle om zich heen begon te steken.

Aanval met zwaard zorgt voor lagere straf

De rechters geloven echter dat het tegendeel waar is. In het vonnis achten zij bewezen dat de twee een voorgekookt plan hadden om de wiet te stelen. De rechters geloven namelijk niet dat de man met het zwaard een ripdeal in zijn eigen huis zou uitvoeren. Zeker niet omdat hij ook in de minderheid was. Het slachtoffer in de roofoverval deed eerder aangifte. Hij gaf toe dat hij de 23-jarige met zijn zwaard had verwond, maar wel nadat zijn belagers een pistool op hem hadden gericht.

Omdat de 23-jarige ernstig gewond raakte, een operatie moest ondergaan en nooit meer helemaal beter wordt, valt de straf lager uit. Hij krijgt achttien maanden cel, die hij al in voorarrest heeft uitgezeten. Zijn vriend die ongedeerd uit de ripdeal kwam, is veroordeeld tot 24 maanden. Het slachtoffer van de overval werd eerder vrijgesproken voor de aanval met het zwaard, omdat hij uit noodweer handelde. Wel moest hij voor de rechter verschijnen voor het handelen in drugs.