Ton koestert zijn historische radio: 'De Duitsers vonden hem te oud'

Tientallen jaren stond hij te verstoffen op zolder. De Philips radio uit 1927 met luidspreker van Ton wagenmakers uit Drunen. De radio is een familiestuk en was nog van zijn opa en oma.. Door alle publiciteit en een artikel over honderd jaar radio bij Omroep Brabant, besloot Ton hem weer eens van zolder te halen. Dat was nog een heel gesjouw, want het ding weegt twintig kilo.

Of hij het nog doet, willen we weten. Er moet een verlengsnoer aan te pas komen om het bijna honderd jaar oude radiotoestel aan de praat te krijgen. Voorzichtig steekt Ton de stekker in het stopcontact. Kijk, de buizen worden warm, dat is alvast iets. Maar op een mooi muziekje of nieuws hoeven we niet meer te rekenen. Het toestel produceert alleen nog wat krakende geluiden.

Bonte dinsdagavondtrein

Dat was vroeger wel anders. Ton herinnert zich hoe heel de familie in de jaren vijftig rond de radio zat, om naar het legendarische radioprogramma 'De Bonte Dinsdagavondtrein' te luisteren. De radio heeft een roerige geschiedenis gehad. In de Tweede Wereldoorlog is die door de Duitsers, zoals zoveel radio's, in beslag genomen. In 1945 kreeg de familie hem terug. De Duitsers vonden het toestel toen al te oud en te zwaar.

Na de demonstratie kan het toestel terug naar zolder. Ondanks een aanstaande verhuizing naar een appartement wil Ton toch nog geen afscheid nemen van zijn radio: "Misschien ga ik er wel een keer mee naar kunst en kitsch".