Overlastgevende bevers worden in Boxmeer eindelijk verjaagd, of toch niet?!

Worden de bevers in Boxmeer vandaag nou wel of niet verjaagd?

Het is een dag waar Kees Swaanen lang naar uit heeft gekeken. Maandag mocht hij eindelijk de allesverwoestende bevers bij het woon-zorgcentrum Sint Anna in Boxmeer verjagen. Deze ochtend begonnen de werkzaamheden voortvarend. Maar naar een paar uur lag het verjagen van de bevers alweer stil, omdat de ecoloog plots weg moest. Dit tot grote teleurstelling van Kees.

Een jaar geleden begon de ellende voor Swaanen. ‘"Toen ontdekten we de eerste verzakkingen bij de brug en dat is de enige toegangsweg tot het zorgcentrum", vertelt Kees Swaanen. "Je mag ‘m niet zomaar wegjagen. Daar moet je een ontheffing van de provincie voor hebben."

Dat leverde voor Kees nogal wat frustratie op. Maar na maanden wachten konden maandag de werkzaamheden dus beginnen. En dat is ook hard nodig vertelt natuurkenner Peter Philipsen. ‘’De gangen die de bever maakt zijn zo groot dat er een mens doorheen kan kruipen. De gangen kunnen wel 35 meter lang worden. Met zijn poten, die zo groot zijn als mensenhanden, verwoest hij de brug hier.’’

Geen nieuw koppeltje

Daarom is Swaanen ook blij dat de bever nu verjaagd kan worden. "We proberen de bever zoveel mogelijk te ontzien. We denken dat de bever gaat vluchten. Maar we proberen vooral te voorkomen dat er in het voorjaar weer een nieuw koppeltje komt." Ze plaatsen daarom onder water betongaas in de hoop dat hierdoor geen nieuwe bevers komen.

Om acht uur maandagochtend begon het grondverzetbedrijf onder het toeziend oog van een ecoloog. ‘’De ecoloog moet erbij zijn volgens de vergunning’’, weet Swaanen. De frustratie is dan ook groot als rond de middag de ecoloog weg moet. Hierdoor is het verjagen van de bevers na een paar uur al stil komen te liggen. "Ik hoop dat het hierna wat vlotter gaat. Het heeft al lang genoeg geduurd." Dinsdag gaan de werkzaamheden verder.