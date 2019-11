Virgil van Dijk heeft tijdens bezoek aan SV Reeshof geen tijd voor foto's: 'Enorme teleurstelling'

Het had een avond moeten worden om nooit meer te vergeten voor voetbalclub SV Reeshof in Tilburg. Wereldtopper Virgil van Dijk kwam langs. Maar het beloofde fotomoment waar veel jeugdleden van de vereniging naar uitgekeken hadden, ging niet door.

De geboren Bredanaar was verlaat en hij had alleen tijd voor een kort onderhoud met ongeveer twintig spelers in de kantine. SV Reeshof had dat graag anders gezien.

'Te mooi om waar te zijn

Voorzitter Wilan van Kuijk verontschuldigt zich op de site van zijn vereniging: ‘Een aantal mensen heeft zich enorm ingespannen om hier voor iedereen iets heel moois van te maken, maar dat is helaas niet gelukt. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het helaas soms ook te mooi om waar te zijn.’

Nike had SV Reeshof eind vorige week gevraagd of de vereniging wilde meewerken aan het bezoek van ’s werelds beste verdediger. Het bedrijf wilde voor een film een ontmoeting met twee teams, bestaande uit spelers van twaalf en dertien jaar. De Tilburgse vereniging werkt al langer samen met Nike en Voetbalshop.

'Super mooie kans'

De bedoeling van het bezoek van Van Dijk was een korte ontmoeting op het veld met die twee teams voor wat opnames en daarna zou er (beperkt) tijd zijn voor het maken van foto’s in de kantine, zo schrijft Van Kuijk. ‘Op zich een super mooie kans en gelegenheid zo’n grote speler naar SV Reeshof te halen en van dichtbij te zien.’

Het liep allemaal wat anders. De filmcrew zou er om halfzes zijn, maar dat werd twee uur later. Van Kuijk: ‘Vanaf dat moment werd ons gemeld dat ze alleen in de kantine met de spelers van de twee teams opnames zouden maken. Ze hadden geen tijd meer voor iets anders want Virgil moest door naar Zeist.’ Van Dijk maakt deel uit van de selectie van het Nederlandse elftal, die zich vanaf maandagavond voorbereidt op twee interlands.

Helaas geen fotomoment

Bij zijn vertrek ontstond in de buurt van de kantine een enorm gedrang, waarna de 28-jarige international op last van zijn management en de beveiliging via de achterdeur het sportpark moest verlaten. Van Kuijk: ‘Voor het toegezegde fotomoment met onze leden was al helemaal geen gelegenheid meer. Binnen hebben een twintigtal kinderen van JO12 en JO13 een gesprek met hem gehad en zij hebben daar erg van genoten. Dat is ze natuurlijk enorm gegund, maar het weegt wat ons betreft niet op tegen de teleurstelling van alle anderen, veroorzaakt door het feit dat hij anderhalf uur later kwam dan aan ons was gemeld."

"Dat samen met het verschrikkelijk slechte weer en het feit dat we de kantine niet mochten openstellen, betekent dat het voor de meesten op een enorme teleurstelling is uitgedraaid. Onze excuses daarvoor, al was het voor iedereen die dit mogelijk heeft proberen te maken een situatie van overmacht."

