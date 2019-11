9 miljoen illegale sigaretten gevonden in loods Klundert

KLUNDERT -

Op een bedrijventerrein in Klundert zijn maandag ongeveer negen miljoen sigaretten gevonden. Ze werden ontdekt tijdens een controle. Over de rookwaar is geen accijns- en omzetbelasting betaald. Hiermee wordt de fiscus voor ruim 1,5 miljoen euro benadeeld, zo meldt de gemeente Moerdijk, waar Klundert onder valt.