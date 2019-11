Grondverzetters met brandbrief naar Rutte: 'Binnen enkele weken is het zand op'

Grondverzetters trekken dinsdag met een delegatie naar Den Haag om met premier Rutte te praten over de problemen rond PFAS in de grond, de chemische stoffen die giftig en kankerverwekkend zijn. Hierdoor liggen veel bouw-, bagger en grondverzetactiviteiten stil.

Bijna twee weken geleden voerden zesduizend bouwers actie op het Malieveld, omdat de bouwbranche volgens hen op instorten staat door de strenge milieuregels. Volgens Johan de Krom, eigenaar van een bestratingsbedrijf uit Etten Leur en lid van het actiecomité Grond in Verzet, zijn ze sindsdien nog geen stap verder. "Wat gebeurt er nu concreet? We lezen dagelijks over het onderwerp in de media, over mogelijke maatregelen, maar we zijn nog niet in de buurt van een oplossing waar wij als ondernemers écht iets aan hebben."

In een brandbrief, die woensdag wordt overhandigd aan de premier in het torentje in Den Haag, willen ze nogmaals benadrukken dat de urgentie heel hoog is in Nederland. "Binnen nu en enkele weken is het zand op", stelt De Krom. "En als wij geen zand meer hebben, dan kan de stratenmaker niet meer bestraten en de wegenbouwer geen grondverzet meer plegen."

'Hopeloze achterstanden'

In de brandbrief staat verder: 'Aannemers beginnen onder de kostprijs te werken, de woningbouw en infra en waterwerk lopen hopeloze achterstanden op, binnenvaart en vrachtwagens hebben minder te vervoeren, waterwegen worden niet meer uitgebaggerd en nieuwe projecten zijn er nauwelijks.'

'Wij krijgen inmiddels steeds meer signalen van ondernemers die het zo zat zijn, dat zij het land willen platleggen. Dat is wat ons betreft niet de weg. Wij willen geen gele hesjes toestanden maar werken en ondernemen!'

'Het hele grondverzet ligt hier op z'n kont'

De Krom: "Het kan het niet zo zijn dat het hele grondverzet hier op z'n kont ligt en de bouw niet meer door mag gaan, terwijl er in de rest van de wereld niets aan de hand is. Wij zijn een hele innovatieve branche en denken graag mee hoe we dat spul uit de grond krijgen. Want de politiek maakt Nederland volstrekt belachelijk, dat ze hier niet gezamenlijk de schouders onder kunnen zetten en tot een oplossing kunnen komen."