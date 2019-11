Conductrice (63) die bewusteloos werd geslagen door zwartrijder op station Breda, maakt het goed

De conductrice die eind september op het station in Breda werd mishandeld, maakt het goed. De 63-jarige vrouw werd bewusteloos geslagen door een zwartrijder en is de volgende dag weer aan het werk gegaan, zo meldt de politie. Ze laat verder weten dat 'ongelooflijk veel' mensen meeleven met het slachtoffer, maar dat er slechts één tip is binnen gekomen. Hierin werd wel de naam van de mogelijke dader genoemd. Het filmpje van het incident, dat op YouTube staat, is al honderdduizend keer bekeken.

Het incident werd maandagavond naar buiten gebracht via Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant. Opsporing Verzocht gaat er dinsdagavond ook aandacht aan besteden. De Nederlandse Spoorwegen laten via een woordvoerster weten dat ze eveneens blij zijn met de steun voor hun medewerkster en dat het goed met haar gaat. Verder hopen ze dat door alle aandacht de dader snel kan worden aangehouden om herhaling te voorkomen. De conductrice wil zelf niet in de publiciteit komen.

Meteen bewusteloos

Het slachtoffer werd op zaterdag 28 september te grazen genomen. Dat gebeurde nadat de internationale trein van Brussel naar Amsterdam op station Breda was gestopt. De conductrice stapte rond half zeven uit voor een korte pauze toen een man haar van achteren op haar hoofd sloeg. Ze raakte meteen bewusteloos.

Bekijk hieronder de beelden van de mishandeling:

De dader was eerder in de trein door de vrouw betrapt op zwart rijden: hij bleek geen geldig treinkaartje bij zich te hebben. De man beledigde hierop de conductrice, die hem het treinkaartje afnam en vertelde dat hij in Breda een nieuw kaartje moest kopen.

Daarop verliet ze de coupé, maar ze had er geen rekening mee gehouden dat de man op het station in Breda verhaal zou halen. Toen hij haar had neergeslagen, vluchtte hij het station uit. Onderweg probeerde een treinpassagier hem vergeefs te tackelen.

