Naaktfoto's van leerlingen scholen Veghel circuleren op Snapchat: 'Dit doe je elkaar niet aan'

In Veghel circuleren naaktfoto's van leerlingen via Snapchat, ouders zijn per brief gewaarschuwd.

Ouders van leerlingen van het Fioretti College en het Zwijsen College in Veghel zijn per brief gewaarschuwd voor een Snapchat-account waarop naaktfoto's geplaatst worden. Op die foto's staan leerlingen. Ook zijn er foto's verspreid waarbij namen van leerlingen, maar ook andere jongeren uit de gemeente Meierijstad worden vermeld, terwijl zij niet op de foto staan.

Wie er dan wél op die foto's staat, is niet duidelijk. Het gaat om jongens en meisjes van vermoedelijk 15 tot 17 jaar oud. Anita O'Connor, algemeen directeur van beide colleges, vermoedt dat de plaatjes van het internet zijn geplukt. Het gaat om verschillende foto's, van naakt tot in bikini. Gezichten zijn op de meeste foto's niet zichtbaar.

De foto's zijn via een Instagramaccount verspreid. In totaal worden zo'n dertig leerlingen genoemd.



'Het gaat verder dan de scholen'

In de brief aan de ouders is te lezen: 'We hebben gezamenlijk actie ondernomen om te achterhalen wie de mensen zijn die dit Snapchat-account gecreëerd hebben. Ook hebben we aangifte gedaan bij de politie. Tot op heden is het ons nog niet gelukt de schuldigen te achterhalen (...)' Volgens O'Connor is niet te zeggen of de daders op het Fioretti College of het Zwijsen College zitten, want 'het gaat verder dan de scholen'.

O'Connor vermoedt dat de naaktfoto's waarop leerlingen staan, in 'een dom moment zijn verstuurd naar een vriendje of vriendinnetje'. De directeur noemt het incident heel erg. "Kinderen worden gekwetst en voor schut gezet. Dat is het laatste wat je wilt, en zo horen we niet met elkaar om te gaan. Wij hopen dat wij onze kinderen meegeven dat je dit soort zaken elkaar niet aandoet."