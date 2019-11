Actievoerders Meat the Victims leggen zich niet neer bij straf voor stalbezetting Boxtel

De juridische strijd na de bezetting, in mei, van een varkensstal in Boxtel is nog niet gestreden. Advocate Ineke van den Brûle gaat namens een aantal activisten van Meat the Victims beroep aantekenen.

Het Openbaar Ministerie was aanvankelijk niet van plan naar het gerechtshof in Den Bosch te stappen. Nu er door de tegenpartij protest is aangetekend, gaat ook justitie in beroep.



Boete en voorwaardelijke cel

In totaal 67 aanhangers van dierenrechtenorganisatie Meat the Victims kregen vorige week woensdag van de politierechter in Den Bosch een boete van 300 euro. Ook werd hen een voorwaardelijke celstraf van twee weken opgelegd. Justitie had een week cel geëist.

De rechter vindt dat de actievoerders geen recht hadden om het boerenerf te betreden en de stal te bezetten. Omdat het om een geplande actie was, hield de rechter alle 67 de demonstranten verantwoordelijk voor de bezetting en kregen ze allemaal dezelfde straf.

LEES OOK: Actievoerders krijgen boete van 300 euro voor bezetting van stal in Boxtel