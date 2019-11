Veiligheidsmaatregelen bij spoorwegovergang in Oss na meerdere ongelukken

Begin november was het nog raak aan de Waalkade in Oss. Een vrachtwagen en een locomotief van een goederentrein kwamen in botsing. Half oktober kwam een bestuurder van een auto ook in botsing met een goederentrein. De man die voor op de trein stond, viel en kwam klem te zitten tussen de trein en de auto. Hij moest voor controle naar het ziekenhuis.

Extra verlichting en minder bomen

Agrifirm, ProRail, Inspectie ILenT, Gemeente Oss en Osse Overslag Centrale hebben besproken wat er anders moet bij deze overgang. Er komt bij de spoorwegovergang onder andere extra verlichting, er worden bomen weggehaald voor een beter zicht, extra waarschuwingsborden en zwaailampen op het hek bij het spoor.

De maatregelen worden binnenkort uitgevoerd en moeten zorgen voor een veiligere situatie. Tot die tijd is er een verkeersregelaar om alles in goede banen te leiden.

