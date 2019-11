Moord op Linda van der Giesen: 'Laat straf voor John F. staan'

DEN HAAG -

De straf voor John F. voor de moord op zijn 28-jarige ex-vriendin Linda van der Giesen bij een ziekenhuis in Waalwijk moet in stand blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, waar F. tegen het vonnis in cassatie was gegaan. Het gerechtshof in Den Bosch legde de man uit Zevenbergen twaalf jaar cel en tbs op, omdat hij zijn ex met voorbedachten rade zou hebben gedood.