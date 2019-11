Met de (klein-)kinderen naar de intocht van de Sint? 'Als er gedemonstreerd wordt, is de fun weg'

Dat zegt een man die zijn kind in de auto zet bij winkelcentrum Cassandraplein. Hij is niet van plan om naar de intocht van Sinterklaas te gaan als het weer op rellen dreigt uit te lopen. Ook een vrouw op leeftijd zegt niet met haar kleinkinderen naar de intocht te gaan als het niet veilig is. Een man vindt dat de regering in actie moet komen door te zeggen, het is onze traditie.

Een andere man, met kind, stelt: "Schandalig, het is een kinderfeest en dat moet blijven zoals het is", zegt een man met kind.

Tekst gaat verder onder de video

Donkere huidskleur

Ook een dame met een donkere huidskleur, zegt totaal geen moeite te hebben met de zwarte pieten: "Het is jullie traditie en ik heb daar totaal geen moeite mee."

Tegenstanders van zwarte piet spraken we dinsdag niet. Maar ze zijn er zeker wel. De verdeeldheid blijft dus, al zijn veel Eindhovenaren het over één ding wel eens: het mag weleens klaar zijn met het gedoe. "Ze hoeven toch niet zo'n ophef te maken, al zijn ze wit, zwart of geel, zo zie ik het."