Carnavalsbaby Deavi geboren op 11/11 om 1:11: 'Ik verwacht uitnodiging om prins te worden' [VIDEO]

Een trotse mama staat bij de net één dag oude Deavi. Tot zover niks bijzonders. Maar het jongetje is op de elfde van de elfde om elf minuten over één geboren. ''Nadat om elf uur mijn vliezen waren gebroken'', vertelt mama Steffie Rek. ''Een echte carnavalsbaby dus.''

Steffie had het in eerste instantie niet door. Oma Sylvia wel: ''Ik werd om twee uur gebeld dat hij geboren was. Ik ben midden in de nacht meteen achter de computer gaan zitten en toen zag ik overal 'Alaaf'', '11-11 Bal' en 'feest'. Toen had ik meteen het idee dat ik hier iets mee moest doen.'' Sylvia van der Heijden mailde direct verschillende media en Deavi werd op zijn eerste dag meteen beroemd.

Opgedragen

Moeder Steffie heeft eigenlijk niet veel met de elfde van de elfde. ''Het is een grappige dag, maar carnaval vier ik eigenlijk alleen in februari.'' Oma Sylvia vond het vooraf ook al een grappige dag. ''Ik was eigenlijk de negende uitgerekend'', vertelt Steffie. ''Mijn moeder had mij opgedragen om op de elfde te bevallen. Dat vond ze een mooie datum.''

Prins

Een baby of niet, carnaval laat Steffie volgend jaar niet aan zich voorbij gaan. Oma Sylvia heeft al in haar agenda staan dat ze op de kleine Deavi mag passen. En als de carnavalsbaby oud genoeg is verwacht Steffie een telefoontje van de prinsenclub. ''Ik verwacht een uitnodiging om prins te worden'', zegt ze met een lach. Ondertussen is oma al bezig met het carnavalspak: ''Ik ben aan het uitzoeken hoe in Sprang-Capelle carnaval gevierd wordt. En wat de kleuren zijn. En dan ga ik zeker een leuk pakje maken.''