Hoe reageer je als er naaktfoto's rondgaan van jouw kind?

Het is belangrijk dat je als ouder met je kind over sexting praat, zeggen een arts en medewerker van de GGD. (Archieffoto)

Niet shamen

Als er naaktfoto’s van je kind rondgaan, moet je hem of haar vooral niet dieper de grond in praten, zegt Helma Heesmans, preventiemedewerker van de GGD. “Ga je kind vooral niet beschuldigen, want je kind is slachtoffer. Zeg nooit: ‘Hoe heb je zo stom kunnen zijn?!’, want zo doe je mee aan shaming en blaming. Je kind zit al in de knoop en kampt met heel veel schaamtegevoelens. Dus maak het bespreekbaar en bepaal samen met je kind hoe jullie dit gaan oplossen."

Doe aangifte of maak melding

Het verspreiden van naaktfoto’s van minderjarigen is strafbaar. “Doe aangifte bij de politie of meld het bij een speciaal meldpunt”, geeft Heesmans als advies. Begeleid je kind hier ook in en doe het samen, zegt ze.

Probeer als ouder te begrijpen wat er bij jongeren speelt

Volgens Heesmans denken ouders vaak: mijn kind doet dat niet. Maar feit is dat een kwart van de jongeren wel eens een naaktfoto van zichzelf heeft verstuurd. “Het is belangrijk dat je weet waar je kind mee bezig is op het internet. Vertel zonder te betuttelen over de risico’s. Het internet creëert vaak een gevoel van veiligheid, alsof je alleen bent. Maar dit is zeker niet het geval.”

Vroeger bestond dit probleem niet

Het is voor ouders vaak moeilijk om de dilemma's rondom sexting te snappen, omdat zij er vroeger niet mee te maken hadden. “Vroeger werd er misschien iets naars over je op een prikbord geplakt in de school. Maar dan bleef het bij dat moment. Nu is het lang online en kom je er moeilijk vanaf. Het is belangrijk voor ouders om te snappen dat dit normaal is nu, dat het echt hoort bij een normale seksuele ontwikkeling."

De dader is schuldig

Het probleem ligt volgens Heesmans bij de verspreider, niet bij degene die een foto van zichzelf verstuurt. “Reacties van jongeren zijn vaak: dat is gewoon stom, je moet ook geen naaktfoto van jezelf versturen, eigen schuld. Maar degene die een foto verspreidt is de schuldige.” Volgens Heesmans heeft een dader niet altijd slechte intenties. “Soms is een jongen trots op zijn knappe vriendin en stuurt hij iets door naar een vriend van hem. Soms is het ook gewoon onnozelheid. Daarom ligt het accent rondom naaktfoto’s nu niet op het maken maar echt op het verspreiden ervan.”

Ben je bewust van de gevolgen

Het is belangrijk voor jongeren en ouders om te beseffen wat de gevolgen zijn als er naaktfoto's verspreid worden. Arts seksuele gezondheid Koen Gorgels zegt: "De impact is heel groot. Er komt heel veel schaamte bij kijken, zeker als het massaal verspreid wordt. Dan kan het zo zijn dat mensen bijvoorbeeld van school gaan. Mijn persoonlijke mening daarin is dat je altijd verantwoordelijk moet blijven voor de foto’s die je verspreidt. Je moet je ervan bewust zijn dat het op dat moment leuk of spannend kan zijn maar dat het erin kan resulteren dat het verspreid wordt. En als dat gebeurt, dat het dan moeilijk is om het in te perken. We zien nu in Veghel hoe snel het gaat."

