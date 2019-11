Rel rond naaktfoto's van leerlingen en 'heftige' filmpjes op Snapchat: 'Ze gaan heel Veghel rond'

In Veghel circuleren naaktfoto's van leerlingen via Snapchat, ouders zijn per brief gewaarschuwd.

Jongeren van het Fioretti College en Zwijsen College in Veghel zijn geschokt door de naaktfoto's van mede-leerlingen die via Snapchat circuleren op internet. Het gaat om foto's waar leerlingen naakt te zien zijn, maar ook om nepfoto's waar de namen van kinderen bij zijn gezet, terwijl ze het niet zijn. De meeste foto's zijn onherkenbaar gemaakt. In totaal worden de namen van dertig leerlingen genoemd.

De leerlingen die dinsdag door onze verslaggever zijn geïnterviewd, geven aan dat ze de naaktfoto's hebben gezien. "Het gaat heel Veghel rond", zegt de 14-jarige Sieb van der Pas. "Ik vind het echt niet kunnen en de mensen die dit hebben gedaan, moeten gewoon worden aangepakt. Hij noemt de foto's 'best wel heftig'. "Ik ken veel kinderen die worden genoemd. Ik weet niet of ze het echt zijn, want er worden random namen bijgezet."

"Het waren er best veel", zegt een andere jongen. Hij heeft geen idee wie er achter de actie zit.

'Klein beetje eigen schuld'

Wouter Brandts (14) vindt het Snapchat-account niet kunnen, maar tegelijkertijd noemt hij het ook een 'klein beetje eigen schuld, omdat je die foto's toch zelf hebt gemaakt'. "Maar dat ze dan een account maken en ze op die manier verspreiden, dat vind ik wel ver gaan."

Veel jongeren hebben de foto's gezien. Het zou ook om naaktfilmpjes gaan, die 'heftig' worden genoemd. Inmiddels zouden er ook back-up accounts circuleren. Jesse Oskam van 15 vindt het sneu voor degenen die worden genoemd. "Het is slecht. Dit moet gewoon stoppen, want het is niet leuk voor die mensen."

'Dit zou mij ook zomaar kunnen overkomen'

Sommigen zijn bang om zelf ook slachtoffer te worden. "Dit zou mij ook zomaar kunnen overkomen, dat je naam onder zo'n nepfoto wordt gezet", zegt de 14-jarige Tess Semmler. En als je onder de douche staat, weet je dat er mensen zijn die er foto's van maken en dat op internet zetten."

"Dit kinderachtige gedoe moet stoppen. Zet dan naaktfoto's van jezelf op internet, niet van anderen."

Brief aan ouders

In een brief zijn ouders en leerlingen van het Fioretti College en het Zwijsen College gewaarschuwd voor de naaktfoto's die via het Snapchat-account worden rondgestuurd. Directeur Anita O'Connor noemt het incident heel erg. "Kinderen worden gekwetst en voor schut gezet. Dat is het laatste wat je wilt, en zo horen we niet met elkaar om te gaan. Wij hopen dat wij onze kinderen meegeven dat je dit soort zaken elkaar niet aandoet." De scholen hebben aangifte gedaan bij de politie.

