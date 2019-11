Voor- en tegenstanders van zwarte piet mogen demonstreren bij intocht in Eindhoven

De intocht van Sinterklaas in Eindhoven vorig jaar. (Foto: Karin Kamp)

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft vijf demonstraties van voor- en tegenstanders van zwarte piet goedgekeurd. Het gaat om demonstraties van Pegida, actiegroep Eindhoven Handhaaft Zwarte Piet, actiegroep Sinterklaasfeest Als Traditie en Kick Out Zwarte Piet. Wel zijn er voorwaarden aan alle demonstraties verbonden.

Het gaat om demonstraties voor en tijdens de intocht. Pegida mag op woensdag 13 november demonstreren en op zaterdag 16 november. Op vrijdag 15 november mag de groep Eindhoven Handhaaft Zwarte Piet demonstreren.

Tijdens de intocht

Op zaterdag 16 november, de dag van de intocht, zijn er drie demonstraties goedgekeurd: van tegenstanders Kick Out Zwarte Piet samen met Eindhoven Kan Het, van de actiegroep Sinterklaasfeest als traditie en wederom van Pegida.

Alle groepen moeten volgens de burgemeester aan strikte voorwaarden voldoen. Zo staan alle actiegroepen uit elkaar en moeten ze zich aan die locatie houden. De burgemeester heeft alle aangevraagde demonstraties goedgekeurd omdat hij zich 'realiseert dat niet iedereen tevreden is met hoe de intocht er dit jaar uit gaat zien'. "In ons land mogen verschillende meningen bestaan. Vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie zijn niet voor niets verankerd in onze grondwet."

De demonstratie van Sinterklaasfeest Als Traditie vindt plaats op 16 november van half twaalf tot één uur op het grasveldje van de Docter Cuyperslan en de Winston Churchillaan. Er worden zo’n 40 mensen verwacht.

Kick Out Zwarte Piet mag op 16 november demonstreren tussen half elf en vijf uur. Ze mogen staan op de kruising van de Kanaaldijk-Noord en de Tongelresestraat. Er worden zo’n 25 tot 30 mensen verwacht.

Pegida mag diezelfde dag demonstreren tussen elf uur en zes uur. Zij mogen alleen op het Havenhoofd staan en zich niet verplaatsen. Pegida verwacht zo’n tweehonderd demonstranten.

Voor alle groepen geldt dat ze ze zich niet mogen verplaatsen en geen mensen of verkeer mogen hinderen. Er mogen geen dikke stokken gebruikt worden bij de spandoeken en ze moeten zich aan verschillende regels houden rondom geluidsoverlast en veiligheid.

