Sjors (10) speelt mishandeld kind in theaterstuk: 'Ik speel het, anderen maken het echt mee'

Rauwkost is een amateurtheatergezelschap. Meestal kiezen amateurs voor iets lichts. Musicals, blijspelen, operettes, dat soort werk. Maar Rauwkost schuwt de zware thema's niet.

Koen vond het belangrijk om een voorstelling over kindermishandeling te maken: "Want kindermishandeling is er altijd. Maar dit is wel een van de heftigste theaterstukken die ik ooit heb gemaakt. Twee jaar geleden werd ik hier al een keer voor benaderd. Maar toen kon ik het nog niet. We hadden nog maar net zelf twee pleegkinderen in huis. Ik had toen helemaal geen zin om een voorstelling te maken waarin het slecht ging met kinderen.”

Kinderopvang

In 'Huidhonger' zie je het verhaal van Jaap. Hij is als kind mishandeld. De volwassen Jaap wordt gespeeld door de partner van Koen, Jan-Willem Verhoeven. Als medewerker in de kinderopvang ziet hij regelmatig signalen van kindermishandeling.

"Als een peutertje van drie zegt: papa heeft mama geslagen, dan is dat een duidelijk signaal en dan melden we dat. Dat moeten we ook doen, want wij hebben een meldplicht. Maar er zijn ook kleine gedragsveranderingen bij kinderen waarvan je denkt: hé, zo reageert hij normaal nooit. Wat is hier aan de hand? Het is belangrijk dat je die signalen oppikt en daar iets mee doet”, vertelt Jan-Willem.

Kindermishandeling komt in 'Huidhonger' niet expliciet in beeld.

'Huidhonger' laat kindermisbruik niet direct zien. "Dat vond ik te heftig, veel te direct", legt Koen uit. Op het moment dat de volwassen Jaap een flashback krijgt naar de mishandeling, komen er schotten in beeld. Wel zie je wat het doet met de kleine Jaap, gespeeld door Sjors Plasmans (10).

"Ik denk er niet over na", zegt Sjors. "Want als ik na ga denken over het stuk, dan kan ik niet meer spelen." Zijn moeder had hem aangemeld om mee te spelen in een theaterstuk van Rauwkost. "Maar ze wist niet waar ze me voor had aangemeld. Toen ik erachter kwam dacht ik: oef, dit wordt misschien toch wel een heftig stuk."

Sjors Plasmans (10) speelt de jonge Jaap in het stuk 'Huidhonger'.

De rauwe emoties van de jonge Jaap speelt Sjors indringend. En ondanks de heftige materie, vindt hij het wel belangrijk dit te laten zien: "Ik wil dat mensen hier over na gaan denken. Ik speel het, maar er zijn ook kinderen die het echt meemaken."

Week van de kindermishandeling

Maandag start de Week van de kindermishandeling. 'Huidhonger' van Rauwkost is in die week twee keer te zien. Maar Jan-Willem Verhoeven denkt dat het hier niet bij blijft: “Er zijn mensen uit het werkveld die vinden dat deze voorstelling door nog veel meer mensen gezien moet worden. We zijn ook met andere organisaties bezig. Dus ik verwacht wel dat we dit nog een aantal keren gaan spelen.”

'Huidhonger'door theatergroep Rauwkost uit Hilvarenbeek, is te zien op woensdag 20 november in Goirle, in cultureel centrum Jan van Besouw en op donderdag 21 november in De Schakel in Gilze en Rijen. Entree is gratis.