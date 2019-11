Sinterklaas op het slappe koord en nog vier tips voor een verrassend weekend!

Waailand Festival: Made in China (zaterdag)

Made in China. Dat is het thema van Waailand Feestival (het vroegere Sensation Waailand) in Made. Volgens de organisatie is het Waailand Feestival bovendien het gekste feest van Brabant! Dat feestje, waarvan de line-up nog onbekend is, vindt plaats in een megatent in de Brieltjenspolder. Evenals het feest is ook de muziekkeuze een allegaartje: van feestmuziek, hardstyle, house tot en met de 90’s. De entree van het Waailand Feestival is 27,50 euro en het begint om 19.00 uur. Een dag eerder vindt het er in de tent nog het Sensational '90's plaats. Voor 15 euro ben je binnen. Combineer je dit feest met het Waailand Feestival dan betaal je in totaal 37,50 euro. Kom je met het openbaar vervoer? Vanuit Oosterhout rijdt buslijn 224 naar Made.

Theater Festival Breda (zaterdag en zondag)

Podium Bloos aan de Speelhuislaan 153 in Breda is zaterdag en zondag het decor voor de 29e editie van het Theater Festival Breda. Het festival is georganiseerd door het Amateur Toneel Overleg Breda (AtoB). Tijdens het festival spelen Bredase amateurverenigingen een breed scala aan voorstellingen. De opgevoerde stukken duren maximaal drie kwartier. Zaterdag beginnen de voorstellingen om 20.00 uur. En dag later beginnen de voorstellingen om 14.00 uur. Op zondag zijn er ook verschillende kindervoorstellingen. Een losse voorstelling kost 3,50 euro. Je kunt ook een passe partout nemen. Die kost op zaterdag 13,50 euro en op zondag 7,50 euro. Kom je met openbaar vervoer? Vanaf station Breda is het een kwartier wandelen naar Podium Bloos.

Citadel decor voor Zuidelijk Toneel

Herfstwandeling in Megen (Zondag)

Een aantal graden boven nul en een zon die zich zo af en toe laat zien. Het belooft zondag heerlijk weer te worden voor een mooie herfstwandeling. Toeristisch Informatiecentrum Megen heeft voor zondag een wandeling door het natuurgebied van Megen uitgestippeld. Onder leiding van een gids wandel je door het fraaie omgeving en ondertussen krijg je allerlei leuke wetenswaardigheden voorgeschoteld. De wandeling start op het Broeder Everardusplein 1 en begint om 10.00 uur. Voor twee euro ga je met de gids. Vergeet je wandelschoenen niet! Reis je vanuit Oss, neem dan buslijn 296 naar Megen.

Sinterklaas in de Piste (zondag)

Voor het derde jaar op rij maken Sint en zijn acrobatische pieten weer tijd vrij om tijdens de sinterklaasperiode op te treden in een Helmondse circustent. Dat gebeurt tijdens de voorstelling Sinterklaas in de Piste. Het hele circusprogramma is al een cadeautje. Zo zijn er optredens van onder meer Duo Lugo (lasershow), koorddanser Nicol Nicols, illusionist Justin Ronday, Dave de Ruiter (vrolijke honden), mimespeler Kevinski, jongleur Alan en natuurlijk Sinterklaas met zijn pieten. Vanaf zondag, aanvang voorstelling 16.00 uur, kun je tot en met 4 december dagelijks het circus bezoeken. De circustent is opgebouwd op het Kasteelplein. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 12,50 euro. Ben je ouder dan is de entree 15,00 euro.

Een jukebox van het merk Wurlitzer

Jukebox Museum in Sint-Oedenrode (Zondag)

Liefhebbers van de jaren 50 kunnen aanstaande zondag hun Kreidler of Zündapp parkeren aan de Hulst 10 in Sint-Oedenrode. Daar is namelijk het Jukebox Museum. In het museum staan verschillende jukeboxen opgesteld van onder meer de merken Seeburg, Wurlitzer, Ami en Rock-Ola. Daarnaast zijn er ook nog retro-artikelen te bewonderen. Het museum is open van 13.00 uur tot en met 16.00 uur. Entree bedraagt: 2,50 euro voor kinderen en 5,00 euro voor volwassenen. Vanuit Eindhoven rijden de buslijnen 154, 156 en 157 naar Sint-Oedenrode. Buslijn 156 rijdt vanuit Schijndel naar dezelfde bestemming.