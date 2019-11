Pro-zwartepietactievoerder verwacht dat het bij de intocht in Eindhoven weer uit de hand loopt

Jan Dielissen stond vorig jaar vooraan bij de protesten tegen 'Kick Out Zwarte Piet' bij de Sinterklaas intocht in Eindhoven. Ook dit jaar gaat hij, verkleed als zwarte piet, naar de intocht om te protesteren tegen de anti-zwartepietactivisten. Hij hoopt dat het deze keer niet uit de hand loopt zoals vorig jaar, maar denkt van wel.

"Wij komen met nog meer mensen dan vorig jaar, let maar op." Jan Dielissen denkt dat er minstens honderd tegenstanders van Kick Out Zwarte Piet naar de intocht komen. Hij roept de mensen op om rustig te blijven en om geen rellen te schoppen.

"Zelf ga ik alleen wat schreeuwen tegen Kick Out Zwarte Piet. Ik heb geen zin om opgepakt te worden". Dielissen zegt dat er zo'n vijftien relschoppers van de rechter twee jaar niet bij de Sinterklaas intocht mogen zijn. "Ik vind het schandalig. Zij moeten zich zaterdag melden op het politiebureau."

Verkeerde plek

Burgemeester Jorritsma wil de actievoerders van Kick Out Zwarte Piet een plekje geven bij het DAF museum aan het Eindhovens Kanaal. Jan Dielissen noemt dat een dom besluit. "Hij had ze ergens in het bos moeten zetten, daar horen ze thuis, of op het Stadhuisplein. Het lijkt wel of hij de mensen tegen elkaar op wil zetten. Dit loopt weer uit de hand, let maar op."

Negeren

Is het niet beter om Kick Out Zwarte Piet te negeren? Nee, zegt Jan Dielissen, dan hebben zij gewonnen, dat hebben ze nu eigenlijk al. Zwarte piet komt door de schoorsteen en is zwart, zo was het altijd. De regering zou volgens Jan een einde kunnen maken aan de jaarlijkse discussie door zwarte piet tot cultureel erfgoed te verklaren. "Of hou een referendum, dan zal je zien dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders zwarte piet wil behouden".