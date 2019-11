Patrick wil graag als leraar gaan werken, maar de opleiding is peperduur

Scholen dreigen bij ziekte van de juf of meester de klas naar huis te moeten sturen omdat er een tekort aan leraren is. Maar tegelijkertijd wordt het mensen moeilijk gemaakt om voor de klas te staan. Dat ervaart Patrick Vennix (44) uit Biest-Houtakker.

Na jaren in de zorg gewerkt te hebben wilde hij iets anders. Vol goede moed begon hij februari 2018 aan de pabo (deeltijd). De kosten zijn echter fors: het collegegeld bedraagt 5700 euro per jaar, omdat het om een tweede hbo-studie gaat.

Patrick wil de studie die minstens twee jaar duurt dolgraag afmaken, maar ziet op tegen de kosten. Hij sprak er al over met politieke partijen in Den Haag (D66 en GroenLinks). Zijn vriendin stuurde deze week een brandbrief aan minister Slob van Onderwijs. “Mijn partner overweegt nu te stoppen met de pabo omdat het bijna niet op te brengen is. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn”, schrijft Joyce Jacobs aan Slob.

Laborant

“Ik heb jarenlang in verschillende ziekenhuizen gewerkt als laborant”, vertelt Patrick. “De laatste jaren merkte dat ik iets anders wilde. Ik heb nu zelf een kind van 3 en het onderwijs is hartstikke mooi.”

Om zich te oriënteren keek hij mee op basisscholen, middelbare scholen en op een ROC. ‘In het basisonderwijs kan ik mijn algemene kennis het beste kwijt. En er zijn voldoende vacatures. Zij-instromen kon ik echter niet, daar zijn te veel gegadigden voor en die hebben betere didactische kwalificaties.”

Stimuleren

Ondanks de hoge kosten begon Patrick in februari met zijn opleiding. “Ik heb inmiddels werk gevonden als onderwijsassistent in het speciaal onderwijs. Ontzettend leuk, maar niet heel goed betaald. Mijn klasgenoten op de pabo volgen dezelfde opleiding maar betalen vaak minder omdat het een eerste studie is of omdat ze nog niet eerder een opleiding in de zorg of het onderwijs hebben gedaan."

De studie duurt minstens twee jaar en kost hem dus minstens 11.000 euro. "Dat is vreemd als er een enorm tekort aan leraren is. Het stimuleert mensen niet om naar het onderwijs over te stappen.”

De Haagse politieke partijen konden niets voor hem doen. “Eerdere wetsvoorstellen om dit te veranderen haalden het niet. Ik hoop nu dat de minister iets kan doen. Het zou mooi zijn als hij antwoord geeft en met een oplossing komt,"zegt Patrick.