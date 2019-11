Lagere maximumsnelheid en bredere A58: iedereen lijkt wel gelukkig

Gemeenten, het provinciebestuur en de werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland zijn blij met de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur. Dat door deze maatregel de A58 verbreed kan worden is ook bij verschillende instanties positief aangekomen.

De provincie is tevreden over de eerste stappen van het Rijk bij de aanpak van het stikstofprobleem. Door de lagere maximumsnelheid en het invoeren van aangepast veevoer daalt de hoeveelheid stikstof in het milieu waardoor er weer ruimte komt voor woningbouw en de aanleg van wegen.

Het provinciebestuur is blij dat daardoor de verbreding van de A58 en de A27 geen vertraging oploopt. “Dat zijn belangrijke projecten in Brabant”, zegt gedeputeerde Rik Grashoff van Natuur, Water en Milieu).

Hij zegt in zijn eerste reactie dat het om een eerste begin gaat. “Dit is een enorm vraagstuk dat je niet zo maar oplost. Maar dat weten de ministers zelf ook. In december komen er nog meer maatregelen.”

Grashoff is kritisch over het plan van het Rijk om te kijken of de regels voor natuurgebieden veranderd kunnen worden. “Slechte effecten van stikstof los je op door minder stikstof en niet door aan de regels te morrelen.”

Brabant wil op korte termijn de stallen aan laten passen zodat ze minder stikstof uitstoten. Veel boeren zijn daar boos over omdat Brabant daarmee strenger is dan andere provnicies en het Rijk. De plannen waar het Rijk nu mee komt zijn voor Grashoff geen reden om daar verandering in te brengen. “We zijn daar al vanaf 2017 mee bezig. Door stallen zo aan te passen dat ze minder stikstof uitstoten, kunnen we juist in Brabant een flinke stap maken.”

Tilburg is ook blij

De gemeente Tilburg is ook erg blij met het besluit om de snelheid naar honderd kilometer per uur te verlagen. “Onlangs is Tilburg samen met gemeente Goirle een lobby gestart om de snelheid te verlagen op de A58, als reactie op de klachten van bewoners over geluidsoverlast. Dat deze maatregel nu versneld komt, is een mooie uitkomst. Dat door deze maatregel bouwprojecten kunnen worden voortgezet zoals de verbreding van de A58, is geruststellend”, vertelt de woordvoerster van de gemeente.

Den Bosch: positief effect

De gemeente Den Bosch denkt dat een lagere maximumsnelheid een positief effect op de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners.

ANWB ziet uitdaging

Volgens de ANWB zal het een uitdaging worden dat de bestuurders maximaal 100 kilometer per uur gaan rijden. "Ons wegennet is gemaakt om harder te rijden, dus veel mensen zullen eraan moeten wennen", aldus van Bruggen. "Het is voor de verkeersveiligheid daarom ook belangrijk dat het goed gehandhaafd gaat worden”, zegt hoofddirecteur Frits van Bruggen.

Werkgevers blij met verbreding

Werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland heeft zich altijd hard gemaakt voor de verbreding van de A58 en is heel blij met deze uitkomst. Er is wel een kritiekpunt. “We zijn nog steeds een voorstander van de verbreding. We zouden alleen graag zien dat de verbreding van Sint-Annabosch helemaal naar Tilburg gaat. Niet alleen tot Galder”, vertelt woordvoerder Tijmen Bergen.

