Onno R. die zijn ex-vriendin Lara zou hebben doodgeschoten, hoort 12 jaar celstraf eisen

De politie vond het lichaam van de 25-jarige Lara in haar woning in Bergen op Zoom. (Foto: Remco de Ruijter)

“Mama heeft bloed, mama wordt niet meer wakker. Ik denk dat ze dood is.” De woorden van een vierjarige kleuter als de politie in september 2018 een appartement aan de Goudbaard in Bergen op Zoom binnenvalt. Justitie eiste woensdag twaalf jaar cel tegen Onno R., omdat hij de moeder van het jongetje had doodgeschoten. Het jongetje zag het waarschijnlijk niet gebeuren, maar hij heeft wel haar dode lichaam gezien.

Moeder Lara werd in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 september 2018 dood gevonden in haar woning aan de Goudbaard in Bergen op Zoom. De vader van de verdachte meldde bij de politie dat er iets gebeurd was. De politie moest de deur forceren om het appartement binnen te komen. In het huis vonden agenten haar huilende zoontje. Op de bank vond de politie de dode moeder van het kindje. Ze was door het hoofd geschoten.

De 24-jarige verdachte is een ex-vriend van het slachtoffer met wie ze nog wel contact had. Volgens hem was de dood van zijn vriendin een ongeluk. Hij had een pistool bij zich dat het slachtoffer zou hebben afgepakt. “Ze richtte het voor de grap op mij en daarna ook op haar hoofd. Toen ik het van haar wilde afpakken ging het af.”

'Ik schaam me kapot'

Toen Onno R. zijn ex-vriendin niet meer wakker kreeg, is hij gevlucht en heeft hij zijn vader gebeld. Zijn wapen zou hij met 160 kilometer per uur op de snelweg uit het raam hebben gegooid. “Ik wilde niet aan haar dood gelinkt worden en heb alleen maar aan mezelf gedacht. Daarover schaam ik me nu kapot.”

Terwijl hij voortvluchtig was, had hij contact met zijn vader. Die belde de politie dat er iets met een vuurwapen was gebeurd in de flat aan de Goudbaard. Onno R. meldde zich een nacht later zelf bij het politiebureau in Bergen op Zoom. Hij is direct vastgezet.

'Verhaal is verzonnen'

Justitie gelooft niet dat het een ongeluk was, maar denkt dat Onno zijn vriendin heeft doodgeschoten. “De houding waarin het lichaam werd gevonden sluit niet aan bij het verhaal van de verdachte”, zegt de officier. "Het verhaal van het ongeluk is verzonnen. Hij is na haar dood gevlucht en heeft allerlei sporen proberen weg te werken."

De moeder van Lara zei tijdens de rechtszaak dat ze zich in een hel getrapt voelt door Onno R. Hij heeft vooral het zoontje van Lara iets onvergeeflijks aangedaan.

Onno R. is niet de vader van het kindje. Het vierjarige jongetje komt uit een andere relatie van het slachtoffer. Het kind woont nu bij de biologische vader. “Wij betwijfelen of hij wel de echte vader is”, zegt de moeder. “Gevolg is wel dat wij ons kleinkind maar een keer per maand mogen zien.” Een advocaat van de nabestaanden eiste 30.000 euro schadevergoeding voor het zoontje.

De advocaat van Onno R. wil vrijspraak, omdat de dood van Lara volgens R. een ongeluk zou zijn geweest. De rechtbank vindt het een ingewikkelde zaak en neemt daarom een week extra om erover na te denken. De uitspraak is over drie weken, op 4 december.

