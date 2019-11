Brabantse Milieu Federatie 'verbolgen' over stikstofplannen van het kabinet

De Brabantse Milieu Federatie ziet niets in de plannen die het kabinet vandaag heeft gepresenteerd om de stikstofproblemen te verminderen. In een eerste reactie schrijft de BMF 'verbolgen' te zijn over delen van de kabinetsplannen.

De Brabantse Milieu Federatie reageert kritisch op een alinea in de brief van het kabinet waarin gesproken wordt over het aanpassen van de status van Natura 2000-gebieden. Het kabinet schrijft dat zo'n aanpassing zou kunnen voor gebieden die 'zwak' zijn, al moet dat dan wel in overleg met de Europese Commissie.

Sterke bescherming

De stikstofcrisis is opgelaaid door de sterke juridische bescherming van Europese Natura 2000-gebieden. Wanneer dit soort gebieden - Brabant heeft er zo'n twintig - in kwaliteit achteruit gaat, bijvoorbeeld door te veel stikstof, moet de overheid ingrijpen om de natuur te herstellen.

De alinea in de brief lijkt te suggereren dat door het veranderen van de status van een natuurgebied minder bescherming nodig is, wat dan extra ruimte voor stikstof op zou leveren.

Ook gedeputeerde is kritisch

De Brabantse Milieufederatie is niet de enige die kritisch is. De Brabantse gedeputeerde Rik Grashoff bleek woensdag ook niet gecharmeerd van de alinea. "Stikstofproblemen los je op door minder stikstof, niet door aan de regels te rommelen", zo zei hij.

Van de beheerders van de Brabantse gebieden, zoals het Brabants Landschap, is bekend dat ze helemaal niet voor dit soort aanpassingen voelen. Ze steken veel geld en energie in het onderhoud van gebieden.

Kabinet noemt geen namen

Het kabinet zegt niet welke 'zwakke natuurgebieden' worden bedoeld. "We gaan nader bekijken voor welke gebieden dit zou kunnen gelden op basis van een zorgvuldig proces", is het antwoord van een woordvoerder.

De vraag is overigens hoe haalbaar het is om de regels voor Natura 2000-gebieden te beschermen. Natura 2000 is een project van Europese landen om sámen de belangrijkste natuurwaarden te beschermen. De regels die er voor zijn opgesteld, zijn stevig.

Varkens

Het aanpassen van de regels voor Natura 2000-gebieden, is één (veelbesproken) alinea uit een lange brief. Door het verlagen van de maximumsnelheid, het aanpassen van het veevoer en het opkopen van varkensbedrijven wil het kabinet de hoeveelheid stikstof snel verlagen. De stikstofwinst gaat voor dertig procent naar de natuur. De rest moet woningbouw mogelijk maken en het aanleggen van wegen. In december komt nog een tweede brief met andere stikstofplannen.

