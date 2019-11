Martien R. nu wel voor langere tijd in cel? Twijfels bij misdaadverslaggever van De Telegraaf

“We weten dat die kampers slim zijn, dat ze niet over de telefoon praten. Het is niet voor niets dat ik heb geschreven dat de advocaat van Martien, Jan-Hein Kuijpers, hem dertig jaar gevangenisstraf heeft bespaard”, zo vertelt Van Wely. Bij de actie werden drie mensen aangehouden: Martien R., zijn zoon Anton en zijn 55-jarige oom uit Oss. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Tijdens de inval werd een beroep gedaan op vierhonderd agenten, militairen en mensen van justitie.

R. vaak vrijgesproken

Martien R. zou in de afgelopen jaren bij diverse grote zaken betrokken zijn geweest, maar hij werd in de meeste gevallen vrijgesproken. Of hij kwam er met een lichte straf vanaf. Of zaken werden geseponeerd. Zo zou hij onder meer een rol hebben gespeeld bij de ‘snelwegmoord’, op de snelweg A73, op Hans van Geenen en opdracht hebben gegeven om diens weduwe om te brengen. Onlangs hield hij aan een afpersingszaak ‘slechts’ een veroordeling voor wapenbezit over.

Of Justitie nu wel voldoende bewijzen heeft om R. eindelijk voor lange tijd achter slot en grendels te krijgen? Van Wely durft er zijn handen niet voor in het vuur te steken, al is hij wel geïmponeerd door de inzet die woensdag werd gepleegd. “Dit zie je niet vaak. Hoogstens één of tweemaal per jaar. Zoals eerder in Limburg, bij invallen die waren gericht tegen de Bandido’s, die motorbende. Opmerkelijk is ook dat nu één familie op de korrel is genomen.”



'Wie is de baas?'

“Het was echt imponerend. Natuurlijk, om de veiligheid voor de omgeving te waarborgen, maar ook om te laten zien wie de baas is. Opvallend vond ik ook dat er een hekwerk van een kilometer lang om het kamp is geplaatst. Mensen van defensie waren vooral nodig, om te onderzoeken of er iets in de grond was verstopt, want daar staan bewoners van woonwagenkampen ook bekend om.”

De militairen zochten niet vergeefs: tijdens de inval zijn automatische vuurwapens, drugs, geld en mogelijke explosieven gevonden.

LEES OOK: Automatische vuurwapens, drugs en geld gevonden bij inval op woonwagenkamp Oss

LEES OOK: Wie is Martien R. die politie en justitie zo graag achter de tralies willen krijgen?