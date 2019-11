Opvallend vaak honden gedumpt in omgeving Oss: 'Dit is geen toeval meer'

Niet alleen in Sint Agatha blijken honden gedumpt te zijn. Ook in Oss werd vorige week woensdag een teef met opgezette melkklieren gevonden. De dierenambulance en opvangcentra zijn het erover eens: die moeten gedumpt zijn door een broodfokker. Bij de Dierenopvang Maasland in Oss kregen ze de afgelopen maand zes waarschijnlijk gedumpte honden binnen van dezelfde rassen. “Dit is geen toeval meer.”

De hondjes in Sint Agatha werden dinsdagavond gevonden door een 11-jarige jongen. Of de gevonden hond, een akita, de moeder is van de negen gevonden puppy’s, weet Sandra van Rooij van Dierenopvang Maasland niet. “Dat is echt gissen. Ja, één van de pups lijkt heel erg op de akita, maar de teef is niet geregistreerd. Het is dus heel moeilijk te zeggen.”

De akita heeft enorm uitzakte tepels, maar geeft geen melk meer, legt Sandra uit. “We weten niet zeker of ze recent een nestje heeft gekregen, maar het is wel duidelijk dat ze als fokteef is gebruikt.”

Het teefje werd vorige week gevonden bij het verkeersknooppunt Paalgraven bij Oss. Het baasje heeft zich niet gemeld. “Dat zie ik ook niet meer gebeuren”, zegt Sandra. Het dier zit nog steeds in de opvang. Na de wachttijd van twee weken mag ze geadopteerd worden.

Geen toeval meer

Helaas staat dit incident niet op zichzelf voor de medewerkers van het opvangcentrum. Op 12 oktober werden er twee husky’s gevonden op de Lietingstraat in Haren. Op 13 oktober werd een husky gevonden in Geffen. Op 22 oktober werden een akita en husky samen gevonden in Ravenstein.

“Ze waren allemaal gechipt en niet geregistreerd én allemaal in hetzelfde gebied gevonden. Ze zijn allemaal van hetzelfde type hond en dat is natuurlijk heel frappant”, zegt ze. "Het is dus wel duidelijk dat er iemand aan het dumpen is, maar het vervelende is: je kunt het niet bewijzen." Eén van de husky’s heeft inmiddels een nieuw baasje gevonden, de rest zit nog in de opvang in Oss.

Volgens medewerkers van de opvangcentra hebben de dumpingen waarschijnlijk te maken met het Fairfok-programma waarin strengere regels staan voor het fokken van honden. Sommige fokkers zouden daardoor van bepaalde rassen af willen.

Bij de dierenambulance zijn ze op de hoogte van alle dumpingen rondom Oss. Volgens hen ligt er al een dossier rondom de gedumpte husky's bij de dierenpolitie.