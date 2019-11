Pillentoeristen massaal naar Belgische apotheken, maar dat is niet zonder risico

"Er wordt gevraagd om anticonceptie, medicijnen tegen de ziekte van Crohn, bepaalde pijnstillers en nog veel meer andere soorten", legt de Belgische apotheker uit. "Meestal kunnen de mensen uit Nederland na hun telefoontje hun medicijnen nog dezelfde dag komen halen."

Grote voorraad

Volgens Winde hebben Vlaamse apotheken grotere voorraden omdat er minstens vijf verschillende merken in het schap moeten liggen. Belgische huisartsen schrijven namelijk niet alleen een medicijn voor, maar ook een merk. Apothekers moet zich hier aan houden. Brabanders maken daar flink gebruik van. Ook mensen met een Nederlands doktersrecept komen langs.

Apotheek De Grens in Essen (Foto: Erik Peeters)

Medicijnen zijn in België duurder dan in Nederland. Zorgverzekeraars vergoeden vaak alleen het Nederlandse tarief. Dit kan achteraf een gepeperde rekening opleveren. Zorgverzekeraars adviseren daarom om van tevoren te checken of de medicatie uit België vergoed wordt.

Niet zonder risico

Volgens Nederlandse apothekers is het 'pillentoerisme' ook niet helemaal zonder risico. "Wanneer mensen over de grens medicijnen halen, kunnen wij er niets van terug vinden in de patiëntendossiers en dat zorgt voor een zekere onveiligheid", vertelt apotheker Jacco Pesser uit Oudenbosch met meerdere vestigingen in West-Brabant.

Apotheker Jacco Pesser waarschuwt voor de risico's. (Foto: Erik Peeters)

Zijn Belgische collega Winde is het daar deels mee eens. "Natuurlijk doen wij ook aan pharmaceutische zorg door mensen te vragen of ze andere medicijnen gebruiken, of dat ze zwanger zijn. Maar dat is niet altijd goed mogelijk omdat we geen overzicht hebben."

'Nee verkopen'

Apotheker Jacco Pesser moet patiënten regelmatig ook 'nee' verkopen, omdat een merkgeneesmiddel niet op voorraad is. "In de uiteindelijke werking is er geen onderscheid met alternatieve merken. Maar er zijn hulpstoffen die kunnen verschillen. Wanneer patiënten zeggen dat ze daar last van te hebben, dan kan ik begrijpen dat ze naar België gaan."

Hulpstoffen in medicijnen kunnen anders zijn en voor problemen zorgen. (Foto: Erik Peeters)

Het Ministerie van Volksgezondheid wil dat fabrikanten en apothekers een voorraad aanleggen. Pesser: "Het idee erachter om te zorgen dat er een zekere voorraad is, is goed want met de huidige voorraden hoeft er maar even in de keten iets niet goed te lopen en we zitten zonder."

Bij apotheek De Grens in Essen gaat ondertussen de telefoon weer over. Apotheker Thys: "We krijgen ook veel vragen van Nederlanders hoor. Drie op de tien komen langs om medicijnen te kopen."