Student onthult werkwijze van Marktplaats-oplichter: 'Ik kreeg hele lijsten met bankgegevens'

Phishing is het online hengelen naar bankgegevens van argeloze mensen, om vervolgens hun rekening leeg te trekken. Het is een enorm groot probleem. Harde cijfers over slachtoffers zijn lastig te vinden, maar in 2018 kostte het de Nederlandse banken nog 4 miljoen euro en bijna iedereen heeft wel eens zo'n malafide linkje in zijn mailbox ontvangen. Maar hoe gaat het precies in zijn werk?

Tien slachtoffers per kwartier

Op zondagmiddag 3 november krijgt de Tilburgse student van Armeense afkomst een bericht via Marktplaats. Iemand wil de kleding die hij aanbiedt kopen. Om er voor te zorgen dat dit veilig kan, hoeft Ibra alleen maar even op een linkje klikken om zijn bankgegevens te verifiëren. "Want ik heb slechte ervaringen met oplichters", zo schrijft de oplichter. Ibra doorziet de truc meteen en besluit niet op de neplink te klikken, maar de phisher wel aan de praat te houden.

Dat phishing een serieuze bezigheid is ontdekt hij al snel. Als hij aangeeft de oplichter door te hebben, maar graag 'mee te werken', krijgt hij talloze screenshots, en filmpjes als instructie. Ibra ziet de rekeningnummers en wachtwoorden van slachtoffers binnenstromen op zijn scherm: "Wel tien per kwartier". Ook krijgt hij keurig geformuleerde teksten, bedoeld om mensen in de val te lokken: "Hij deed echt zijn best om netjes te typen."

Politie en bank ingeschakeld

Omdat Ibra nog steeds twijfels heeft of het echt zo simpel is, besluit hij bij wijze van proef in te loggen op een van de rekeningen uit de lijst die de phisher hem stuurde. In no time heeft hij toegang tot tienduizenden euro's op de betaalrekening van een vrouw uit Den Haag. Hierop belt hij direct de bank om de rekening te laten blokkeren en schakelt hij de politie in.

Ibra doet zijn verhaal aan Omroep Brabant om anderen te waarschuwen voor hoe geraffineerd online oplichting er uit kan zien: "De dag nadat dit bij mij was gebeurd kreeg ik een appje van een familielid dat hetzelfde was overkomen. Zelfde verhaal, maar een net iets andere link, waarschijnlijk zat er weer een andere groep achter. Dit is echt heel groot."

Ibra is niet de echte naam van de Tilburgse student. Zijn naam is wel bekend bij de redactie.