Gloednieuwe muurschildering over Van Gogh moet weer worden weggehaald in Den Bosch

“Waarom we nu precies gesommeerd werden te stoppen, weet ik niet. Of de muurschildering nu niet naar wens is of dat er iets anders speelt. Dat blijft voor ons giswerk”, zegt Jan-Henk van Ieperen, oprichter van Kings of Colors.

Het was de bedoeling dat er een kunstwerk kwam die met Vincent van Gogh te maken heeft. De muurschildering bestond uit drie delen. De graffitikunstenaars zijn er woensdag mee begonnen, het zou donderdagavond af zijn.

“Volledig te goeder trouw zijn we gestart. Wij waren in de veronderstelling dat het was kortgesloten tussen de vereniging en gemeente. Maar er is iets in de communicatie niet goed gedaan.” Hoe het precies zit, weet Van Ieperen niet.

Van Ieperen was donderdagmiddag nog bezig met de muurschildering.

Miscommunicatie

Een belletje naar Stichting Korte Putstraat levert iets meer duidelijkheid op. Suzanne Hoevenaars geeft aan dat zij er vanuit gingen dat ‘vrij werk’, zonder reclame-uitingen, gewoon geplaatst mocht worden. “Maar de welzijnscommissie van de gemeente heeft aangegeven er geen goedkeuring voor te geven.”

Volgens haar is de muurschildering van tevoren met de gemeente besproken. Of er nu wel of geen toestemming voor was, blijft vaag. “We hebben dit gedaan op basis dat vrij werk mag. Maar vrij werk mag ook per direct door de gemeente worden weggehaald.”

Hoevenaars zegt dat er inmiddels overleg is geweest met alle betrokken partijen. “We vinden het allemaal erg vervelend. Het is inmiddels ook opgelost. Wij, van de stichting, zorgen dat het wordt overgeschilderd. Ook de kosten zijn voor ons.”

De gemeente Den Bosch is ook om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd.