Opnieuw wapens, drugs en geld gevonden tijdens doorzoeking woonwagenkamp Oss

Martien R. werd woensdag opgepakt in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Doorzoekingen op het kamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss (foto: Gabor Heeres / SQ Vision)

Ook op de tweede dag van de doorzoekingen op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss zijn drugs, geld en zware vuurwapens gevonden. De politie is sinds woensdag bezig met een actie gericht tegen de criminele familie R. uit Oss.

Met hulp van specialisten van defensie en de Belastingdienst zocht de politie naar geld, drugs en vuurwapens. Deze werden net als woensdag onder meer in verborgen ruimtes gevonden. In een speciale ruimte in een auto werd een vuurwapen gevonden.

Woensdag meldde de politie dat er mogelijk explosieven waren gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd oproepen en heeft een explosief onschadelijk gemaakt. Een woordvoerder van de politie kan nog niet melden om wat voor explosief het ging. Nadat deze onschadelijk was gemaakt, gingen de doorzoekingen donderdag verder.

Doorzoekingen gaan lang duren

Hoelang de politie nog nodig heeft voor deze actie, kan de politie nog niet zeggen. "We zijn volop bezig en dit gaat nog wel even duren", zegt een woordvoerder. De bewoners mogen het terrein ook niet op en kregen op een andere plek onderdak aangeboden.

Tijdens de actie hield de politie woensdag drie mannen aan. Het gaat om 'Godfather van de Brabantse onderwereld' Martien R., zijn zoon Anton en Martiens broer Toon. De drie kopstukken zouden zich op grote schaal bezighouden met drugshandel, waarbij ze volgens de politie ernstig geweld en intimidatie niet schuwen. De politie verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen.

