Wie is Martien R. die politie en justitie zo graag achter de tralies willen krijgen?

De familienaam van R. is in Oss berucht. Martien R. wordt nu zelfs de ‘Godfather’ van de Brabantse onderwereld genoemd. Hij zou meerdere aanslagen, liquidaties en pogingen daartoe op zijn naam hebben staan. Ook is hij een bekende in de drugswereld. Maar op de een of andere manier ontglipte hij iedere keer aan politie en justitie.

Martien R. werd in april 2009 ook opgepakt bij een grootschalige politieactie. Driehonderd politiemensen deden invallen in Nederland, Duitsland en Engeland vanwege een liquidatie. R. en zijn neef Toon bleken de hoofdverdachten te zijn in de zaak Hans van Geenen.

Hans van Geenen werd in 2008 vermoord (archieffoto).

Doorzeefd met kogels

Van Geenen was een Osse drugscrimineel wiens auto in september 2008 werd doorzeefd met kogels. Hij reed samen met zijn vriend Olav van Fulpen op de A73 na een avondje in het casino. Van Fulpen overleefde het wildwestgebeuren op de snelweg. De aanslag zou te maken hebben met hennepteelt.

Justitie en de rechtbank zijn het erover eens dat Toon en Martien R. de kogels op de Ossenaar afvuurden. Ze kregen respectievelijk 20 en 23 jaar cel. In hoger beroep worden de neven echter vrijgesproken. Het hof oordeelde dat er niet bewezen kon worden dat de verdachten op de A73 aanwezig waren.

Ja, ze hadden wel een zender gekocht om de auto van Van Geenen te volgen. En ja, er werd munitie gevonden bij Toon R. Maar volgens het hof was dit niet voldoende bewijs dat ze het ook daadwerkelijk hebben gedaan. Ook de verklaring van een belangrijke getuige werd ongegrond verklaard, omdat die was veroordeeld voor oplichting.

Meer liquidaties en aanslagen

Je zou denken dat hij zich daarna een beetje op de achtergrond zou houden. Maar de naam van Martien R. duikt vaker op bij liquidaties en aanslagen. Hij zou de opdrachtgever zijn van de moord op Henk Baum en Peter Netten en de pogingen daartoe op Bianca van der H. en Arie den Dekker.

In april 2015 werd een aanslag gepleegd op het leven van Bianca van der H. Zij was de vriendin van de geliquideerde Hans van Geenen. De rijschoolhoudster werd beschoten in haar huis aan de Narcishof in Oss. De aanslag mislukte, omdat het pistool van de dader haperde.

Schutter Marco F. werd vorig jaar februari veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs. Martien R. zou de opdracht hebben gegeven, maar er was onvoldoende bewijs om hem ook te veroordelen.

Politie doet onderzoek in de zaak Peter Netten (foto: Hans van Hamersveld).

Dan heb je ook nog de moord op Henk Baum in maart 2018. Hij werd doodgeschoten bij een ecoduct in Schaijk. Een verdachte die hiervoor werd aangehouden, stond ook terecht voor meerdere brandstichtingen, ontploffingen en het gooien van een explosief naar een café in Oss. Dit deed hij waarschijnlijk allemaal in opdracht van de familie R.

Henk Baums neef Peter Netten werd een paar maanden later, in juni, ook vermoord. Hij werd doodgeschoten bij het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Na deze moord ging het kampje op slot. Net als nu. Ook Netten was actief in de drugswereld. Kaan D. meldde zich als schutter bij de politie. Hij dit deed hij niet omdat hij het had gedaan, maar voor geld. Hij hield zo iemand anders uit de wind. Ook hierbij zingt de naam Martien R. rond.

Brandstichting bij getuige

In de zaak Netten was er een getuige. Het gaat om Arie den Dekker uit Oss die na de schietpartij een auto zag wegrijden. Hij meldde het bij de politie. Zelf werd hij een half jaar later het slachtoffer van brandstichting. De eerste poging mislukte, bij de tweede voelde hij de vlammen in zijn nek maar wist hij te ontkomen. Twee honden overleefden de brand niet.

De 26-jarige Anton R. werd opgepakt omdat hij het brein achter de brandstichting zou zijn. Én hij is de zoon van crimineel Martien R. Ook de zoon werd woensdag weer opgepakt bij Operatie Alfa.