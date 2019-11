Kopstukken van Brabantse onderwereld opgepakt in Oss, onder wie 'Godfather' Martien R.

OSS -

De 48-jarige Martien R., de 'Godfather' van de Brabantse onderwereld, is opgepakt bij een woonwagenkamp in Oss. De crimineel uit Oijen wordt in verband gebracht met meerdere liquidaties en aanslagen. Hij is samen met twee familieleden gearresteerd. Volgens het Brabants Dagblad is een van hen zijn 26-jarige zoon Anton.