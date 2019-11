'Ik moet er zelf ook aan wennen', Nance heeft zin in een comeback met Twenty 4 Seven

Ze werd in begin jaren 90 gescout in een discotheek in Asten en scoorde hits met Slave To The Music en I Can't Stand It. In 1995 verliet ze de Twenty 4 Seven. "Niet omdat ik dat zo graag wilde. Er waren muzikale onenigheden waardoor ik de groep moest verlaten", vertelt ze. Het waren jaren met gedoe en daar was ze eigenlijk wel klaar mee.

Maar toen haar ontdekker Ruud van Rijen vroeg of ze toch niet weer wilde gaan optreden, hoefde ze daar niet heel lang over na te denken. "Ik zag andere collega's van die tijd nu weer optreden op jaren 90-festivals en dat wilde ik eigenlijk ook wel. Dus toen hij dat vroeg dacht ik: ja natuurlijk, waarom ook niet!?"

Veel oud zeer

Wel moest er het een en ander worden uitgepraat. "Er is veel oud zeer geweest en we hebben wel een aantal goede gesprekken moeten voeren. Maar ik ben blij dat Ruud en ik het hebben uitgepraat", vertelt de zangeres. "Ik heb er echt onwijs veel zin in."

Hoewel ze nu weer gaat optreden, kennen veel mensen Nance, geboren als Nancy Koolen, natuurlijk ook van tv. Jarenlang presenteerde ze het programma Lingo. Maar het is tot vandaag een tijd lang stil geweest rond Nance. "Soms is er even helemaal niets", erkent ze. "Nu val ik van het één in het ander. Ik heb toevallig net een programma opgenomen dat in december op tv wordt uitgezonden. Jullie hebben we even moeten missen, maar nu kan je niet om me heen", lacht ze.