Politie zoekt man en zet trein stil op station Eindhoven: 'Moesten handen in de lucht doen'

EINDHOVEN -

Passagiers in een trein op station Eindhoven mogen van de politie de trein niet verlaten. Agenten zijn namelijk bezig een man in die trein aan te houden. "Het gaat om een man die gesignaleerd staat voor een incident in Rotterdam. Agenten proberen hem nu uit de trein te halen", zegt een woordvoerder van de politie. Waar de man voor gezocht wordt, is niet bekend.