Man aangehouden na grote zoekactie op station Eindhoven

De politie heeft na een grote zoekactie met zwaarbewapende interventieteams op station Eindhoven, een man aangehouden. Het treinverkeer op station Eindhoven ligt al geruime tijd stil vanwege de zoekactie. Waarvoor de man wordt gezocht, is niet bekend.

De verdachte liep tussen de andere treinpassagiers toen hij werd staande gehouden door een agent. Hij is daarna door een arrestatieteam aangehouden.

Vanwege de zoekactie werd een treinstel volledig uitgekamd. "Agenten kwamen de trein in en vroegen alle passagiers de handen in de lucht te doen. Daarna liepen langs en bekeken ze iedereen", vertelt Eefje. Agenten zoeken na de aanhouding van de man in dit treinstel naar 'mogelijke voorwerpen', meldt de politie.

Geen treinen tot 20.00 uur

Op het station zijn alle perrons nu leeg. Er rijden ook geen treinen van de andere perrons. De NS meldt dat dit tot halfnegen duurt. De doorgang onder de perrons is wel open.