Stikstofbijeenkomst met premier Mark Rutte in Deurne zit helemaal vol: 'Gaat niet uit de hand lopen'

DEURNE -

Deurne staat donderdagavond in het teken van stikstof. De plaatselijke VVD heeft een bijeenkomst over de stikstofproblematiek georganiseerd en daarvoor is premier Mark Rutte uitgenodigd. In Natuurpoort De Peel kunnen 450 belangstellenden terecht, en die plaatsen zijn allemaal al bezet. Jeroen van Lierop van de Deurnese VVD verzekert dat het niet uit de hand gaat lopen.