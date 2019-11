Rutte kan borst natmaken in Deurne: stikstofdiscussie met honderden boeren, bouwvakkers en politici

Boeren in protest, maar donderdagavond zijn tractoren niet welkom in Deurne (foto: Marco van den Broek/ SQ Vision).

Natuurpoort De Peel in Deurne zal donderdagavond uitpuilen van boeren en mensen uit onder meer de bouw en de regionale en de landelijke politiek. De VVD houdt er vanaf acht uur een bijeenkomst over de stikstofproblematiek.

De meeste ogen zullen gericht zijn op premier Mark Rutte. Hij gaat de maatregelen toelichten die het kabinet woensdag heeft bekendgemaakt om de ontstane ellende aan te pakken. Zijn komst zou als een rode lap op een stier kunnen werken, maar varkenshouder John van Paasen uit Deurne vertrouwt erop dat acties van boeren zullen uitblijven.

LEES OOK: Brabantse Milieu Federatie 'verbolgen' over stikstofplannen van het kabinet

'Beheersd debat'

“Ik heb iedereen dringend geadviseerd om zich te beheersen en niet met tractoren te komen. We mogen blij zijn dat politici uit Den Haag naar de regio willen afdalen om ons aan te horen. Als minister-president Rutte opvangt dat er gedemonstreerd wordt, dan belt hij gerust op het laatste moment af. Dat wil ik voorkomen: we willen een debat”, zegt Van Paasen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de VVD. Begin deze maand hield deze partij een vergelijkbare bijeenkomst in het Overijsselse Vinkenbuurt. Daar kwamen toen ongeveer vijfhonderd mensen op af.

'Zoveel ongelijkheid'

In Natuurpoort De Peel kunnen 450 belangstellenden terecht, maar die plaatsen zijn allemaal al bezet. Er deden even geruchten de ronde dat zich 1300 boeren hadden aangemeld, maar dat klopt niet volgens Van Paasen. Het aantal zal dus minder zijn. Over de inbreng bestaat geen twijfel.

“Er zit ontzettend veel pijn in onze sector. Het kan niet zo zijn dat er zo'n grote ongelijkheid is. Terwijl ik drie ton heb moeten investeren in mijn bedrijf, hebben collega’s van mij in Limburg, vijfhonderd meter verderop, dat in hun zak kunnen houden”, zegt Van Paasen over het verschil in regels in de twee provincies.

LEES OOK: Boer Ard kijkt met jaloerse ogen naar Limburgse buurman: 'Hij kan nog wel groeien'

Dit verschil is ook in de ogen van Jeroen van Lierop van de VVD in Deurne niet uit te leggen. “Er moet in het hele land een gelijk speelveld zijn”, zegt de woordvoerder.

Tegengas verwacht

Van Lierop, die in zijn partij agrarische zaken in zijn portefeuille heeft, wil dat er een open discussie ontstaat met Rutte, die behalve premier ook partijleider van de VVD is. “We zijn echt blij dat hij bij ons wil zijn en we willen hem de ruimte geven om het standpunt van het kabinet toe te lichten”, zegt hij, terwijl hij ook op een portie tegengas rekent.

De bijeenkomst trekt naar verwachting geïnteresseerden uit alle geledingen van de maatschappij. De crisis treft immers niet alleen boeren. Ook voor mensen die bijvoorbeeld in de bouw werken, is de onzekerheid enorm.