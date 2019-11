Engelen zweven boven de kerststal in de Sint Jan (met een beetje hulp van de Efteling)

Ook dit jaar heeft de Sint Jan in Den Bosch natuurlijk weer een kerststal, maar voor het eerst zullen er engelen door de kathedraal zweven. Bovendien krijgt de kerststal voor het eerst ‘concurrentie’ van een andere Bijbelse voorstelling. Vier weken voor de opening van de kerststal kondigt aartsengel Gabriël in een ander deel van de kerk de geboorte van Jezus al op een bijzondere manier aan. Het thema van de kerststal is dit jaar: ‘Hij zal een man van vrede zijn’.

Veel nieuwigheden dit jaar rond de jaarlijkse kerststal in de Sint Jan. Naast de zwevende engelen (met een beetje hulp en adviezen van de Efteling) worden voor het eerst ook de bezoekersstromen gemonitord en geteld. “We schatten altijd hoeveel bezoekers er zijn geweest, maar precies weten doen we dat niet”, vertelt Jack Kradolfer.

“We hopen nu met een Bosch' bedrijf in zee te gaan dat met cameradetectie precies de bezoekersstromen in kaart kan brengen. Dat is bijvoorbeeld om te weten hoeveel programmaboekjes er nodig zijn.”

Zwevende engelen en een geboortegrot

De engelen die zweven in de kerk, symboliseren de engelen die de herders in het veld kwamen vertellen over de geboorte van Jezus. “Met een speciale ophangtechniek en verlichting zal de beleving zijn dat ze echt zweven, maar we moeten nog op zoek naar poppen die heel wat lichter wegen dan de poppen die ook in onze kerststal staan”, legt Kradolfer uit.

De kribbe staat dit jaar in een geboortegrot. Bijzonder, maar wie het evangelie kent weet dat er twee verhalen zijn. Volgens het verhaal zoals velen van ons dat kennen, zou Jezus geboren zijn in een stal. Maar volgens een plaatselijke versie van het verhaal zou Maria bevallen zijn in een grot. In de Sint Jan is een grot gebouwd middenin een decor van oude straatjes. “We proberen hier het Bethlehem van weleer na te bootsen, kleine straatjes en veel drukte.”

De Bossche dierentuin

Een verhaal apart zijn de dieren die jaar in, jaar uit figureren in de kerststal. De dieren staan opgeslagen op een geheime locatie ergens in het Bossche en sommige exemplaren zijn al heel oud. “De os en de ezel hier zijn al zeker veertig jaar oud”, vertelt Frans Sluiter in de ruimte waar de dieren buiten de kerstperiode worden opgeslagen.

“Dat daar is het paardje van monseigneur Bekkers”, zegt Sluiter en wijst op een klein paardje. “Het was dood geboren, werd opgezet en geschonken aan de bisschop. Op die manier is het in de kerststal terechtgekomen.”

Wanneer

De kerststal van de Sint Jan gaat rond de kerstdagen weer open. Vanaf half november kondigt aartsengel Gabriël de geboorte van Jezus al aan in de kathedraal.