'Veel woontorens in Eindhoven mogelijk brandgevaarlijk', zegt hoogleraar

Veel woontorens in Eindhoven zijn mogelijk brandgevaarlijk. Dat blijkt uit een steekproef van Jos Lichtenberg, gepensioneerd hoogleraar bij de Technische Universiteit (TU/e) in Eindhoven.

Lichtenberg bracht de brandveiligheid van 79 woontorens in Eindhoven van twintig meter of hoger in kaart, zo meldt Trouw vrijdag op basis van een artikel in het vakblad Gevelbouw. Ook kinderdagverblijven en zorginstellingen gevestigd in gebouwen van dertien meter of hoger nam hij mee in zijn onderzoek. Naar schatting zijn er in Eindhoven 35 gebouwen waarbij het vuur bij een klein brandje snel om zich heen zou kunnen grijpen.

Groot risico

In heel Nederland staan naar zijn voorzichtige schatting honderden, mogelijk zelfs meer dan duizend panden die een groot risico lopen bij een brandje.

Ruim twee jaar geleden brak in Londense wijk Kensington brand uit in de Grenfelltower, een woontoren met 24 verdiepingen. Het vuur ontstond in een koelkast. De brand verspreidde zich vervolgens razendsnel door het hele gebouw. 72 mensen kwamen bij de brand om het leven, 77 anderen raakten gewond.

Brandonveilige gevels

Uit onderzoek bleek dat de brandbare materialen in de gevelplaten van de Londense woontoren de voornaamste oorzaak waren van de brand. Deze materialen zijn ook gebruikt bij gevels van Nederlandse gebouwen.

Het landelijk onderzoek naar de brandgevaarlijke gevels loopt nog steeds, tot ontevredenheid van de hoogleraar. Hij vindt het een kwalijke zaak dat de inventarisatie van onveilige panden in Nederland zo traag verloopt en stelt dat 'veiligheid niet serieus genomen wordt'.