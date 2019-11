Rico Verhoeven versus Badr Hari wordt alsnog gevecht om officiële wereldtitel

Als Rico Verhoeven en Badr Hari het zaterdag 21 december tegen elkaar opnemen in het GelreDome, zullen ze gaan strijden om een officiële wereldtitel. Kickboksorganisatie Glory maakt vrijdag bekend dat 'Collision 2' alsnog wordt omgedoopt tot officieel wereldtitelgevecht in het zwaargewicht, meldt De Telegraaf.

"De eerste wedstrijd tussen Rico en Badr was een ontmoeting tussen twee rivalen, zonder wereldtitel als inzet. Het was de bedoeling om vast te houden aan dit format, maar alle supporters bleven maar schreeuwen om een titelgevecht. Daarom hebben we besloten om de fans datgene te geven wat ze zo graag willen: een world heavyweight championship!”, bevestigt CEO van Glory Marshall Zelaznik aan De Telegraaf.

'Ik blijf de kampioen'

De lat wordt nu nog hoger gelegd”, zegt Verhoeven tegen de krant. Eerder omschreef de kickbokser uit Halsteren het treffen met Hari al als ’de WK-finale’.

Rico Verhoeven gaat het gevecht niet anders benaderen. "Elk gevecht voelt voor mij als een titelgevecht. Als ik zou verliezen, voel ik me namelijk geen kampioen meer.” Hij denkt niet dat hij gaat verliezen. "Ik blijf de kampioen, net als in de afgelopen zes jaar.”

Blessure Badr

Drie jaar geleden stonden Rico Verhoeven en Badr Hari voor het eerst tegenover elkaar in het Duitse Oberhausen. Het gevecht eindigde in een anticlimax omdat Badr Hari in de tweede ronde geblesseerd moest opgeven.

