‘Godfather’ van de Brabantse onderwereld Martien R. verdacht van drugssmokkel

Het OM ziet Martien R. als leider van een criminele organisatie, waarin de twee andere familieleden ook 'hoofdrolspelers' zijn. "We denken dat op dit kamp criminele plannen werden beraamd. Om die reden hebben we uitgebreid gezocht", aldus het OM.

Drugshandel

De kopstukken van de criminele familie houden zich volgens politie en justitie onder andere bezig met grootschalige drugshandel. Volgens het OM zou Martien R. één keer ruim 1500 kilo cocaïne en één keer ruim 300 kilo cocaïne hebben ingevoerd.

Martien R. zou in de afgelopen jaren bij diverse grote zaken betrokken zijn geweest, maar hij werd in de meeste gevallen vrijgesproken. Of hij kwam er met een lichte straf vanaf. Of zaken werden niet verder vervolgd omdat de kans op een veroordeling te klein was. Hij zou meerdere aanslagen, liquidaties en pogingen daartoe op zijn naam hebben staan. Ook is hij een bekende in de drugswereld.

Groot politieteam

Een woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss, waar R. woont, werd woensdag door de politie hermetisch afgesloten voor onderzoek. Aan de inval deden 400 agenten, militairen en mensen van justitie mee. Alle bewoners moesten het terrein verlaten en kregen elders onderdak aangeboden.

Het onderzoek op het woonwagenkamp is vrijdag aan het einde van de dag klaar. Er zijn grote hoeveelheden drugs en geld gevonden. Ook zijn op het woonwagenkamp meerdere verborgen ruimtes in de grond gevonden met daarin zware wapens. De ruimtes hadden camerabewaking.

