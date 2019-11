Marcel Fränzel waarnemend burgemeester Sint Anthonis: 'Veel ervaring met herindelingen'

Marcel Fränzel is per direct aangesteld als waarnemend burgemeester van Sint Anthonis. Hij volgt Marleen Sijbers op die vorige week haar afscheid aankondigde omdat ze te weinig ruimte voelt om haar taak als burgemeester goed te kunnen uitoefenen.

Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en een vertegenwoordiging uit het college van burgemeester en wethouders overlegd. Daaruit bleek dat er inderdaad geen draagvlak is om samen met Sijbers verder te gaan.

Verzoek CDA-fractie

Tijdens het overleg is het verzoek van de CDA-fractie aan de commissaris besproken om een onderzoek in te stellen naar de bestuurscultuur in de gemeente. Dit verzoek heeft er mede toe geleid dat Fränzel de opdracht heeft gekregen van Van de Donk om 'alles te doen wat nodig is om te komen tot goede, werkbare bestuurlijke verhoudingen in de gemeente'.

Daarnaast is hem gevraagd te werken aan een 'goede uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad van Sint Anthonis over de toekomstige herindeling'.

Ervaring met herindelingen

Als burgemeester heeft Marcel Fränzel ruime ervaring met herindelingen. Hij was van 2002 tot 2013 burgemeester van Woensdrecht, extern voorzitter fusie Aalburg, Werkendam en Woudrichem en nadien waarnemend burgemeester in Veghel, dat opging in de nieuwe gemeente Meierijstad.

Ook van Meierijstad was Marcel Fränzel waarnemend burgemeester. Daarna volgden Oosterhout en de gemeente Altena.

