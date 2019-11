Het loopt storm voor gedumpte puppy’s: ‘Ze krijgen allemaal snel een nieuw thuis’

Goed nieuws voor de negen gedumpte huskypuppy’s die afgelopen dinsdag zijn gevonden in Sint Agatha. Ze hebben allemaal een tijdelijk, warm mandje gevonden bij pleeggezinnen. Over twee weken mogen ze geadopteerd worden en ook dat zal geen probleem worden, want er is ontzettend veel belangstelling voor de pups, zeggen ze bij opvang Hokazo in Uden.

Tientallen mailtjes en telefoontjes kregen ze de afgelopen dagen bij het dierenopvangcentrum, vertelt medewerkster Evelien. Heel veel mensen vonden de pups zo schattig, dat ze meteen aan de telefoon hingen met het de vraag of ze er eentje te adopteren. “Het nieuws ging als een lopend vuurtje. De telefoon stond roodgloeiend”, vertelt ze.

Omdat er zo veel vraag is naar de pups, hebben ze bij de opvang een speciale procedure bedacht. Want de pups gaan echt niet zomaar naar de eerste de beste geïnteresseerde, zeggen ze. “Mensen moeten ons een uitgebreide mail sturen met daarin hun woon- en gezinssituatie en hun ervaring met honden. Uiteindelijk selecteren we zelf de allerbeste kandidaten. Daarna moeten ze nog op gesprek komen.”

Niet voor iedereen

Opvang Hokazo doet dat, omdat het volgens de medewerkers geen gemakkelijke honden zijn om op te voeden. “Als je altijd chihuahuas hebt gehad, is dit geen geschikte hond voor jou. Het is een speciaal ras waar je veel ervaring mee moet hebben. Als het in de puppyleeftijd al misgaat met de opvoeding, krijgt de volwassen hond zware problemen. Bovendien zijn ze heel erg sterk”, legt Evelien uit.

Dinsdagavond kwamen de pups bij de opvang in Uden binnen, donderdagavond hadden ze allemaal een gastgezin gevonden. Het gaat ‘wonderbaarlijk goed’ met ze. “Ze zijn allemaal ontwormd en krijgen goede zorg en aandacht. Ze hebben een slechte start gehad, maar hopelijk gaan ze over een paar weken al naar hun nieuwe baasjes.”