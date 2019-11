Hoe gaat het nu met René en Karin uit 'Ik sla mijn vrouw?' [PODCAST]

René en Karin hebben allebei te maken gehad met huiselijk geweld. De een als dader, de ander als slachtoffer. Ze kennen elkaar niet, maar deden beiden hun eigen, persoonlijke verhaal in de Omroep Brabant podcast 'Ik sla mijn vrouw'. In aflevering vier, 'Spijt', praten ze over hoe hun leven zo heeft kunnen lopen, en hoe het nu met ze gaat.

Nadat René door de politie is opgepakt staat hij met lege handen. Hij is niet meer welkom bij zijn vrouw en zijn familie wil hem ook niet meer zien: "Dat zijn hele vervelende situaties waar je niet in wil belanden", vertelt hij.

Uiteindelijk krijgt hij zijn straf van de rechter te horen. Tegenwoordig zet hij zich in om andere daders te helpen. En heeft hij een aantal inzichten gekregen over hoe hij heeft kunnen worden wie hij is...

Nieuw leven

Karin vertelt over haar nieuwe leven in België. "Ik leefde 's nachts, ik kon de dag gewoon niet aan." Maar gelukkig is ze ver verwijderd van haar ex. Althans, dat denkt ze...

Karin heeft ook haar eigen ideeën over hoe haar ex zo heeft kunnen worden. En, ze denkt dat hij al die tijd echt van haar gehouden heeft.

Alle vier de afleveringen van 'Ik sla mijn vrouw' zijn nu te beluisteren.

Dat kan via Spotify, iTunes of je eigen favoriete podcast app:

Aflevering 4 van 'Ik sla mijn vrouw' kun je ook beluisteren door hieronder te klikken (de andere afleveringen vind je hier):