Jessy (21) heeft al 115 botbreuken gehad, maar nu wil ze knallen op het WK rolstoeldansen

“Ik mag mee doen aan het WK rolstoeldansen in Duitsland. De liefde voor rolstoeldansen kwam toen ik op jonge leeftijd een demo zag. Ik vond dat zo mooi en interessant dat ik op mijn negende ben begonnen met lessen. ⠀Het begon met groepslessen maar niet veel later werd een vriendin van mij mijn danspartner. Dat ging zo goed dat we op een gegeven moment op de hoogste klasse in Nederland zaten. Omdat wij niet samen naar het EK of WK mogen (bij de Paralympics hebben ze graag een man - vrouw als duo), ben ik gaan solo dansen. Dat is best jammer, maar nu mag ik wel mee doen.⠀Al zo lang ik me kan herinneren zit ik in een rolstoel. Ik heb namelijk een bindweefselziekte, Osteogenesis Imperfecta genaamd. Dat houdt in dat ik heel makkelijk mijn botten kan breken. Ik zit nu al over de honderdvijftien breuken. Tijdens mijn kwalificatiewedstrijd heb ik goede prestaties geleverd, maar ook een rib gebroken. Tijdens de warming-up voelde ik het opeens kraken en achteraf bleek het gebroken te zijn. Zo snel kan het dus gaan. Ik moet voorzichtiger zijn dan andere mensen, maar ook mijn lichaam in vorm houden. Als ik weinig kracht heb, is de kans op breuken groter. ⠀Het dansen geeft me heel veel energie. Daarnaast zijn de wedstrijden leuk en krijg ik er veel sociale contacten door. Ik ben erg fanatiek. Ik wil steeds meer, steeds hoger komen en steeds beter worden. Het geeft echt een kick. Zoals bij de kwalificatiewedstrijd, dan mag ik gewoon tussen de wereldkampioenen dansen. Dat is echt gaaf! Waar mensen mij aan kunnen herkennen tijdens het dansen? Ik ben klein, maar wel erg snel.⠀Rolstoeldansen is helaas nog niet zo bekend. Als we naar de wedstrijden gaan, moeten we bijvoorbeeld alles zelf vergoeden. Dat is best wel een dingetje. Daarom besloot ik in 2017 mee te doen met Holland's Got Talent. Ik kwam tot de kwartfinales en de reacties waren heel positief. Ik wil mensen graag meegeven dat ze zelf het beste in zichzelf naar boven moeten halen en vooral niet moeten opgeven. – Jessy (21) uit Vlijmen.⠀#goeivolk #onsbrabant #rolstoel dansen #WK