FC Eindhoven bestaat 110 jaar, 6 dingen die je moet weten over de jarige profclub

1. Kampioen

In 1954 werd de voorloper van FC Eindhoven - EVV - kampioen van Nederland. In de Eerste Klasse D was het eerste geworden, kort voor Willem II. In de kampioenspoule was het uiteindelijk sterker dan stadsgenoot PSV, DOS en DWS. In de kampioenswedstrijd zagen zo'n 18.000 toeschouwers Noud van Melis uitgroeien tot grote man. Hij scoorde drie keer in de met 3-1 gewonnen wedstrijd. Het was de laatste landstitel voor de invoering van het betaald voetbal. Een jaar later speelde de Eindhovenaren weer in de kampioenspoule, die volledig uit Brabantse clubs bestond. Achter Willem II, NAC en PSV eindigde de ploeg toen als vierde.

2. Eerste divisie

In het seizoen 1976/1977 eindigde FC Eindhoven door een slechter doelsaldo dan NEC als zeventiende, daardoor degradeerde het uit de eredivisie. Vanaf dat moment speelt de club op het tweede niveau van Nederland, met de tweede plek in 2015 als beste resultaat. Hoewel de club al meer dan veertig jaar in de eerste divisie (nu de Keuken Kampioen Divisie) speelt, hoopt algemeen directeur Wim van den Broek over een aantal jaar te promoveren naar de eredivisie.

3. Futsal

De prijzenkast van FC Eindhoven is goed gevuld. Dat heeft het voor een groot deel te danken aan de Futsal-tak. In de zaal heeft FC Eindhoven sinds 2010 flink wat prijzen gepakt. Vijf keer werd het landskampioen en vier keer won het de KNVB Beker. Daarnaast wist de ploeg vier keer de Supercup te winnen en won het een keer de BeNeCup.

4. What's in a name?

De club werd opgericht op 16 november 1909, maar van FC Eindhoven was toen nog geen sprake.

De Eindhovense clubs Sparta en Eindhovia gingen samen en zo ontstond 110 jaar geleden EVV.

In 1921 volgde een nieuwe fusie: EVV en Sparta Gestel werden samen EVV Eindhoven.

In 1997 kwam er een scheiding in het Eindhovense voetballandschap. EVV Eindhoven ging verder als amateurclub, de nieuwe profclub ging verder onder de naam SBV Eindhoven.

In 2002 werd dat FC Eindhoven.

5. Drie internationals

In de geschiedenis van FC Eindhoven speelden drie spelers namens de club in het Nederlands elftal. Noud van Melis speelde elf interlands als speler van FC Eindhoven. Opvallend is dat hij in die wedstrijden twaalf doelpunten maakte. Mogelijk nog opvallender: van de acht wedstrijden waarin Van Melis scoorde voor de nationale ploeg, won hij slechts één wedstrijd. Naast van Melis - die overigens acht interlands op rij wist te scoren - speelden ook Frans Tebak (tien interlands, nul doelpunten) en Dick Snoek (drie interlands, nul doelpunten).

6. Trouwe sponsor

Met VDL heeft FC Eindhoven een heel trouwe hoofdsponsor. Het Eindhovense bedrijf staat al sinds 2006 op het shirt van de blauw-witten. Daarmee is het de langstzittende hoofdsponsor bij een Brabantse profclub. Naast de veldvoetballers spelen ook de zaalvoetballers van FC Eindhoven met VDL op de borst.