Marktplaatsovervallers die dure Rolex buitmaakten in Helmond vallen door de mand

De overvallers liepen deze week tegen de lamp toen ze het prijzige uurwerk probeerden te verkopen aan een juwelier, die doorhad dat het gestolen was. De Beverwijkers zijn 24, 25 en 26 jaar oud. Twee van hen werden door de politie opgepakt maar zijn sindsdien vrijgelaten. Wel blijven ze verdacht. De 25 jarige verdachte meldde zich later zelf op het politiebureau. Hij wordt binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het rovende trio stond bekend als de Marktplaatsovervallers. Zij zagen in februari dat een gezin in Helmond op het online platform een horloge ter waarde van enkele duizenden euro's aanbood. De bewoners van het huis aan de Dennehoutstraat hadden een afspraak gemaakt met wat later één van de drie overvallers bleek te zijn. In de woning werd het stel, onder toezicht van hun kinderen, bedreigd met een vuurwapen.

