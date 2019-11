Tegenstanders van zwarte piet langs de route in Den Bosch, voorstanders houden actie in het publiek

Burgemeester Jack Mikkers over de sinterklaasintocht in Den Bosch

Activisten die tegen Zwarte Piet zijn, staan zondag tijdens de sinterklaasintocht in Den Bosch langs de route van de optocht. Voorstanders van Zwarte Piet houden kindvriendelijke acties in het publiek. Dat maakte burgemeester Jack Mikkers vrijdag bekend.

De actiegroep 'Den Bosch Kan Het' krijgt een vak van twintig meter breed toegewezen bij de Wilhelminabrug. Dit is op de route waar de goedheiligman en zijn knechten eerst langs varen en vervolgens te voet nog een keer passeren. Nadat de stoet voor de tweede keer langskomt, moeten de demonstrerende tegenstanders van Zwarte Piet het gebied verlaten. De Wilhelminabrug zal afgesloten zijn voor publiek.

De voorstanders van Zwarte Piet mogen zondag in het publiek met een statement komen. Dit doet de groep naar eigen zeggen met een 'kindvriendelijke actie'. Wat dit zal zijn, willen zowel de groep als de burgemeester nog niet vertellen.

Mikkers zegt het demonstratierecht belangrijk te vinden en daarom een plek langs de optocht toezegt aan Den Bosch Kan Het. De burgervader vreest niet voor ongeregeldheden zoals in Eindhoven vorig jaar. ''Je kunt niet alles in de hand hebben, maar we zijn goed voorbereid.'' Zo is er volgens Mikkers zondag meer politie op de been.